Dacă ai început deja să pregătești casa pentru sărbătorile de iarnă, deși luna decembrie nu a venit încă, nu ar trebui să ții cont de criticile celor din jur. Împodobirea bradului încă din noiembrie și aprinderea instalațiilor luminoase pot avea efecte pozitive asupra stării de spirit, scrie publicația sârbă Blic .

De ce nu ar trebui să aștepți luna decembrie ca să împodobești bradul. Ce spun psihologii - Sursa: Profimedia

Psihologii explică faptul că decorațiunile de Crăciun pot oferi o stare de confort, siguranță și familiaritate, mai ales în perioada în care zilele devin tot mai scurte, iar stresul și oboseala acumulate pe parcursul anului se resimt tot mai puternic.

Pe măsură ce se apropie iarna, lumina naturală este tot mai puțină, iar serile se lasă mai devreme. În acest context, oamenii caută activități și obiceiuri care le oferă o stare de bine.

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Potrivit explicațiilor prezentate de Blic, decorațiunile de sărbători pot funcționa ca un declanșator al nostalgiei. Luminițele, globurile și ornamentele ne pot aminti de copilărie și de perioadele în care sărbătorile erau asociate cu bucuria, timpul petrecut în familie și lipsa grijilor cotidiene.

Aceste amintiri plăcute pot contribui la reducerea stresului și la crearea unui sentiment de siguranță emoțională. Astfel, împodobirea bradului nu este neapărat doar o tradiție sau un gest decorativ, ci poate deveni și o modalitate de a ne îmbunătăți starea de spirit.

Atmosfera creată de ilIluminatul festiv, un aspect important

Lumina caldă, în nuanțe de galben sau auriu, poate transforma locuința într-un spațiu mai primitor și mai relaxant.

Articolul citat de publicația sârbă face referire și la conceptul scandinav hygge, care descrie sentimentul de confort, căldură și bunăstare asociat unui mediu plăcut.

Aprinderea instalațiilor luminoase seara poate deveni un ritual relaxant, care marchează sfârșitul unei zile aglomerate. În plus, atmosfera creată de decorațiuni poate contribui la diminuarea melancoliei asociate sezonului rece.

Ce transmite împodobirea timpurie a bradului despre personalitatea noastră

Decorarea locuinței înainte de luna decembrie poate influența și felul în care suntem percepuți de ceilalți.

Potrivit unor cercetări din domeniul psihologiei mediului, persoanele care își decorează locuințele mai devreme pot fi percepute de vecini și de oaspeți ca fiind mai prietenoase, mai deschise și mai abordabile.

În același timp, pregătirile timpurii au și câteva avantaje practice:

Mai puțin stres înainte de sărbători: Decorațiunile pot fi pregătite treptat, fără aglomerația și graba din ultimele zile înainte de Crăciun.

Cumpărături mai bine planificate: Cei care își pregătesc din timp lista de ornamente și cadouri pot urmări mai ușor reducerile și își pot organiza bugetul.

Mai mult timp pentru atmosfera de sărbătoare: Bradul și instalațiile luminoase pot rămâne în centrul atenției mai multe săptămâni, nu doar în perioada imediat apropiată de Crăciun.

Așadar, dacă ai aprins deja instalațiile luminoase sau ai împodobit bradul încă din noiembrie, nu există niciun motiv să te simți vinovat.