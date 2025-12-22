O ţară europeană a fost desemnată cea mai inteligentă țară din lume, potrivit unei analize internaționale care a evaluat nivelul de educație, coeficientul de inteligență și numărul de nominalizări la Premiile Nobel. Marea Britanie se află pe locul al doilea, înaintea Statelor Unite.

Cea mai inteligentă țară din lume, conform unui studiu internaţional. SUA şi UK, pe podium - Shutterstock | Ilustraţie

Sistemele educaționale diferă semnificativ de la o țară la alta, iar accesul la educație superioară nu este uniform la nivel global. Un studiu realizat de World of Card Games a analizat mai mulți indicatori pentru a stabili care sunt cele mai "inteligente" state din lume, luând în calcul nominalizările la Premiile Nobel, nivelul mediu al IQ-ului și proporția populației adulte cu studii universitare. Potrivit Daily Mail, Elveția se află pe primul loc, cu un scor de 92,02 din 100.

Potrivit analizei, țara are 1.099 de nominalizări la Premiile Nobel și un coeficient mediu de inteligență de 99,24. În același timp, 40,02% dintre adulți dețin cel puțin o diplomă de licență - cel mai mare procent dintre statele analizate - iar 18,05% au absolvit studii de masterat.

Marea Britanie și Statele Unite completează podiumul

Articolul continuă după reclamă

Regatul Unit ocupă locul al doilea, cu un scor general de 89,4. Studiul arată că 2.393 de persoane din Regatul Unit au fost nominalizate la Premiile Nobel, iar 39,59% dintre adulți au studii universitare de licență. IQ-ul mediu este de 99,12, iar 14,37% din populație are cel puțin o diplomă de masterat.

Statele Unite ale Americii se situează pe poziția a treia, cu un scor de 89,18. SUA se disting prin cel mai mare număr de nominalizări la Premiile Nobel, anume 5.717, și prin faptul că găzduiesc cele mai multe universități asociate cu astfel de nominalizări, în total 256.

În ceea ce privește educația, 38,57% dintre adulții americani au o diplomă de licență, iar 14,79% au absolvit un masterat. Coeficientul mediu de inteligență este de 97,43.

Europa domină topul celor mai inteligente țări

Clasamentul este dominat de state europene, care ocupă nouă dintre primele zece poziții. După primele trei locuri urmează Olanda, Belgia, Suedia, Germania, Polonia, Danemarca și Finlanda.

Finlanda înregistrează cel mai ridicat IQ mediu din clasament: 101,20, în timp ce Polonia se remarcă prin cea mai mare pondere a populației cu studii de masterat, respectiv 22,31%.

Top 10 cele mai inteligente țări din lume:

1. Elveția

2. Regatul Unit

3. Statele Unite

4. Olanda

5. Belgia

6. Suedia

7. Germania

8. Polonia

9. Danemarca

10. Finlanda

Explicațiile autorilor studiului

Comentând concluziile studiului, Holger Sindbaek, fondatorul World of Card Games, a declarat: "Aceste clasamente arată modul în care țările construiesc cetățeni competenți și bine pregătiți prin investiții pe termen lung în educație și cercetare."

Acesta a subliniat că "statele aflate în top investesc simultan în mai multe direcții, de la universități de nivel internațional până la creșterea accesului la studii superioare", iar rezultatele Elveției demonstrează că "o țară de dimensiuni reduse poate avea un impact semnificativ atunci când accentul este pus pe calitate".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰