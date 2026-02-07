La sfârșitul lunii ianuarie 2026, în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, un incident cu totul atipic a dus la o pană de curent de aproape zece ore într-o localitate rurală. Un fermier din zona montană Tongjiang a încercat să transporte un porc cu ajutorul unei drone, dar operațiunea a luat o turnură neaşteptată.

Sat întreg, lăsat fără curent de un "porc zburător". Incident bizar provocat de un fermier - Captură FOTO

Incident bizar în China. Un "porc zburător" a provocat o pană de curent care a durat 10 ore. Asta după ce un fermier a legat porcul de o dronă pentru a-l duce la abator. Nu s-a gândit că frânghia cu care a legat porcul se poate încurca în liniile de înaltă tensiune. Aşa s-a ajuns ca porcul să rămână suspendat în aer. Frânghia a atins cablurile electrice, a provocat un scurtcircuit şi a dus la deconectarea temporară a reţelei electrice.

Localnicii au rămas fără curent timp de aproximativ 10 ore, iar mai mulţi specialişti au fost trimişi să remedieze problema.

Ce s-a întâmplat cu "porcul zburător"

Incidentul a fost relatat pe rețelele de socializare, imaginile cu un porc suspendat în aer devenind virale pe internet. Autoritățile locale investighează cazul, deoarece bărbatul ar fi folosit drona într-o zonă unde zborul ar fi putut fi restricționat, iar încărcătura – considerată prea grea pentru echipamentul folosit. Posibilele sancțiuni includ amenzi și obligația de a acoperi costurile de reparare a infrastructurii publice.

