Oficial, nu ne mai poate judeca nimeni dacă stăm degeaba. Un bărbat din China a câştigat un concurs de lenevit, după ce a stat întins pe o saltea timp de 33 de ore. Nici ceilalţi concurenţi nu s-au lăsat mai prejos - unii au stat pe telefon, iar alţii au citit. Au existat însă câteva reguli stricte, pe care nu toţi le-au putut respecta - nu au avut voie să meargă la toaletă sau să stea în şezut. Pentru că nu a făcut nimic mai bine de o zi întreagă, bărbatul a primit aproape 400 de euro.

Oamenii puteau fi văzuți zvârcolindu-se și întorcându-se în timp ce erau urmăriți de arbitru, care s-a asigurat că nu încalcă regulile stricte ale concursului, relatează The Sun.

Ultimii concurenți păreau puțin rigizi în timp ce se luptau pentru titlul de "cel mai leneș om din lume".

Aproximativ 240 de concurenți au participat la ciudata competiție, în care organizatorii au împărțit saltele concurenților leneși.

Articolul continuă după reclamă

Regulile le permiteau concurenților să își folosească telefonul mobil, să citească cărți, să comande mâncare la pachet și să se întoarcă pe spate.

Cu toate acestea, a sta jos și a merge la toaletă era strict împotriva regulilor.

Evenimentul de lene a avut loc în Baotou, Mongolia Interioară, China și a început la 10:18 pe 15 noiembrie, înainte de a se încheia în mod surprinzător a doua zi.

După 33 de ore și 35 de minute, la 19:53, pe 16 noiembrie, câștigătorul a fost declarat.

Unii și-au adus propriile pături, baterii externe și mâncare, iar alți concurenți au purtat scutece pentru a rămâne pe saltea fără a ieși.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰