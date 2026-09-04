Un bărbat a trăit nouă luni cu ajutorul unui transplant de rinichi de porc modificat genetic

Un rinichi de porc modificat genetic i-a fost transplantat unui bărbat din Statele Unite, iar acest lucru i-a permis să nu mai facă dializă timp de nouă luni, ceea ce reprezintă o premieră mondială, potrivit Agerpres.

Medicii au precizat că organul de origine animală a fost utilizat ca "o punte" temporară în perioada în care pacientul aştepta un transplant de la un donator uman.

Americanul Tim Andrews, care suferea de boală renală în stadiu terminal, avea vârsta de 66 de ani atunci când a primit rinichiul de porc, în Statele Unite, în ianuarie 2025.

Pacientul a reuşit să trăiască cu acel organ modificat genetic timp de 271 de zile, înainte să revină la dializă pe termen scurt şi să primească un rinichi de la un donator uman.

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Cea mai lungă perioadă de supravieţuire fără dializă după transplantul unui rinichi de porc

Aceasta este cea mai lungă perioadă de supravieţuire fără dializă după transplantul unui rinichi de porc la un pacient viu, precum şi prima tranziţie reuşită de la transplantul unui rinichi de porc la transplantul unui rinichi uman, potrivit medicilor americani.

Echipa medicală, compusă din personal de specialitate provenit de la centrele academice şi spitalele Mass General Brigham din Boston, a publicat concluziile studiului său în revista medicală The Lancet.

Coordonatorul studiului, Leonardo Riella, de la Centrul pentru Ştiinţe ale Transplantului din cadrul Mass General Brigham, a declarat joi: "Penuria de organe este cea mai mare criză cu care ne confruntăm în prezent în domeniul transplanturilor".

"Ştim că cea mai bună opţiune de tratament pentru pacienţii cu boală renală în stadiu terminal care au dezvoltat insuficienţă renală este transplantul, însă, pur şi simplu, nu dispunem de suficiente organe umane pentru a efectua transplanturile în timp util", a explicat el.

"Viziunea noastră este că xenotransplantul ar putea contribui la remedierea acestui deficit - iniţial ca o soluţie intermediară pentru a le permite pacienţilor să renunţe la dializă în timp ce aşteaptă un rinichi de la un donator uman şi, ulterior, pe măsură ce confirmăm siguranţa şi durabilitatea pe termen lung a procedurii, ca o terapie definitivă în sine", a adăugat coordonatorul echipei medicale.

Un alt transplant al unui rinichi de porc la un pacient viu a fost realizat în 2024 la Massachusetts General Hospital, unde pacientul a supravieţuit timp de 52 de zile înainte să moară din cauza unor probleme cardiace care nu aveau legătură cu transplantul.

Tim Andrews, originar din statul american New Hampshire, suferea de insuficienţă renală cauzată de diabetul de tip 2.

Rinichiul de porc care i-a fost transplantat provenea de la un porc pitic de Yucatan şi fusese modificat genetic pentru a fi compatibil cu sistemul imunitar uman.

Organul i-a fost transplantat în ianuarie 2025 şi a început să funcţioneze imediat

După aproximativ şase luni, au apărut leziuni la nivelul vaselor sangvine ale rinichiului transplantat, care au evoluat până la insuficienţa organului, astfel încât rinichiul de porc a trebuit să fie extirpat.

Tim Andrews a primit ulterior un rinichi provenit de la un donator uman decedat.

Într-un documentar difuzat de CNN, el a descris transplantul rinichiului de porc drept un "miracol". "Simţeam că eram din nou viu, un lucru care nu mi se mai întâmplase de multă vreme", a adăugat el.

Pacientul a mai povestit că acum poate să gătească, să utilizeze aspiratorul şi să facă plimbări lungi alături de câinele său, Cupcake.

Cercetătorii americani au precizat nu au fost detectaţi, în nicio etapă, viruşi sau alţi agenţi patogeni specifici speciilor porcine.

Ei au adăugat că rezultatele acestei proceduri medicale susţin ideea transplantului de rinichi de porc ca soluţie de tranziţie pentru persoanele care aşteaptă mult timp un rinichi uman, subliniind totodată necesitatea unor cercetări suplimentare.