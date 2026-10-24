Curățarea grătarului aragazului poate deveni mult mai simplă dacă folosești câteva trucuri practice, care te ajută să îndepărtezi rapid grăsimea și depunerile arse, fără să depui prea mult efort. Există mai multe soluții naturale, ieftine și la îndemâna oricui, care pot reda grătarului aspectul curat, fără să fie nevoie de produse speciale de curățenie, potrivit Deccoria.pl .

Cum cureți grătarul aragazului fără să freci ore întregi. Trucul pe care puține gospodine îl știu - Profimedia

Aragazul este folosit zilnic, însă, după ce terminăm de gătit, de multe ori nu mai avem timp sau energie să curățăm toate componentele acestuia. Grătarul rămâne, de regulă, murdar până în weekend sau chiar mai mult. Este o greșeală, deoarece în fiecare zi se acumulează noi stropi de grăsime și resturi alimentare care, sub acțiunea temperaturilor ridicate, se transformă într-o crustă greu de îndepărtat.

La ce trebuie să fii atent când cureți grătarul aragazului

Grătarul aragazului trebuie curățat periodic, însă este important să evităm câteva greșeli frecvente. Acesta nu trebuie spălat cât timp este fierbinte și nici frecat cu obiecte ascuțite sau abrazive, precum periile dure ori bureții de sârmă. De cele mai multe ori, grătarul este fabricat din fontă, un material care nu trebuie expus prea mult timp la umezeală, deoarece poate rugini. Din acest motiv, după curățare, grătarul trebuie șters foarte bine cu o cârpă, fără a fi lăsat să se usuce singur.

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De asemenea, grătarele din fontă nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, spre deosebire de cele din oțel inoxidabil, care pot fi curățate astfel. În ambele cazuri, este recomandat să evităm substanțele chimice agresive și corozive și să alegem soluții delicate, de preferat naturale. Pentru curățare putem folosi numeroase produse obișnuite, pe care le avem deja în casă.

Cele mai eficiente metode naturale pentru curățarea grătarului aragazului

Produsele simple și ieftine, pe care le găsim în bucătărie sau în baie, pot fi extrem de eficiente pentru curățarea grătarului aragazului. Prin urmare, nu este nevoie să cumpărăm soluții speciale. Indiferent de metoda aleasă, este recomandat să înmuiem mai întâi grătarul în apă fierbinte, timp de aproximativ 30 de minute. Acest pas ajută la desprinderea murdăriei uscate și a depunerilor persistente.

Deși produsele recomandate au o acțiune delicată, este indicat să purtăm mănuși de protecție în timpul curățării.

Iată cele mai eficiente metode naturale pentru curățarea grătarului aragazului:

Sare grunjoasă: Acționează ca un abraziv natural. Pentru a o folosi, presară sare pe grătarul umezit, apoi freacă suprafața cu o cârpă sau un burete, prin mișcări circulare, până când depunerile arse încep să se desprindă.

Acționează ca un abraziv natural. Pentru a o folosi, presară sare pe grătarul umezit, apoi freacă suprafața cu o cârpă sau un burete, prin mișcări circulare, până când depunerile arse încep să se desprindă. Cartof și bicarbonat de sodiu: Adaugă puțină apă peste câteva lingurițe de bicarbonat de sodiu, până obții o pastă groasă. Întinde amestecul pe grătarul murdar, apoi folosește o jumătate de cartof crud pentru a freca suprafața.

Adaugă puțină apă peste câteva lingurițe de bicarbonat de sodiu, până obții o pastă groasă. Întinde amestecul pe grătarul murdar, apoi folosește o jumătate de cartof crud pentru a freca suprafața. Săpun de rufe: Așază grătarul în chiuvetă sau în cadă, după ce ai închis scurgerea cu un dop. Toarnă apă clocotită sau foarte fierbinte, suficientă pentru a acoperi grătarul, apoi adaugă 3-4 linguri de săpun de rufe ras. Lasă totul la înmuiat aproximativ 30 de minute, după care îndepărtează murdăria cu un burete.

Așază grătarul în chiuvetă sau în cadă, după ce ai închis scurgerea cu un dop. Toarnă apă clocotită sau foarte fierbinte, suficientă pentru a acoperi grătarul, apoi adaugă 3-4 linguri de săpun de rufe ras. Lasă totul la înmuiat aproximativ 30 de minute, după care îndepărtează murdăria cu un burete. Sare de lămâie (acid citric): Dizolvă 10 linguri de sare de lămâie în 4 litri de apă fierbinte. Introdu grătarul aragazului în soluția obținută și lasă-l la înmuiat timp de 20-30 de minute.

După aplicarea oricăreia dintre aceste metode, este important să clătești foarte bine grătarul sub jet de apă și să îl ștergi imediat până când este complet uscat. Pentru ca grătarul să își păstreze aspectul de nou cât mai mult timp, poți face încă un pas: lustruirea. Aceasta poate contribui la reducerea riscului de apariție a ruginii și poate face curățarea ulterioară mai ușoară.

Trucul simplu care ajută la protejarea grătarului împotriva ruginii

Pentru această etapă ai nevoie doar de o cantitate foarte mică de ulei vegetal obișnuit, precum cel de floarea-soarelui sau de rapiță. Pune câteva picături de ulei pe o cârpă moale sau pe un prosop de hârtie, apoi întinde-l uniform pe grătarul curat și complet uscat.

În acest fel, pe suprafața grătarului se formează un strat protector foarte subțire, care poate ajuta la prevenirea ruginii și poate facilita îndepărtarea murdăriei la următoarea curățare.