Au renunțat la oraș pentru a administra un bar. Oferta primită de un cuplu într-un sat cu 70 de locuitori

Un tânăr cuplu din Cadiz a ales să își schimbe complet viața și să se mute în Villegas, un sat din provincia Burgos, Spania, cu mai puțin de 70 de locuitori. În schimbul acestei mutări, Daniela și Jose au primit posibilitatea de a administra un bar fără costuri de chirie și de a locui într-un duplex pentru care plătesc doar 110 euro pe lună, scrie El Espanol .

Au renunțat la viața de la oraș pentru un sat cu mai puțin de 70 de locuitori - Sursa: El Espanol

Cei doi au ajuns în localitate prin intermediul Proiectului Arraigo, o inițiativă care pune în legătură persoanele dispuse să se stabilească în mediul rural cu satele care au nevoie de noi locuitori. Programul urmărește să contribuie la revitalizarea comunităților mici și la combaterea depopulării zonelor rurale din Spania.

Au primit un bar pe care să îl administreze şi o locuinţă cu o chirie e doar 110 euro pe lună

Primăria din Villegas le-a pus la dispoziție celor doi atât un bar, pe care îl administrează, cât și o locuință. Daniela explică faptul că nu plătesc chirie pentru spațiul comercial, iar singurul cost pentru locuință este de 110 euro lunar.

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"Este un cadou", spune tânăra despre condițiile de locuire. Potrivit acesteia, apartamentul nu era mobilat la început, însă primarul s-a ocupat să îl echipeze cu lucrurile de bază pentru ca cei doi să se poată instala.

Nici administrarea barului nu presupune plata unei chirii, iar veniturile obținute din activitate le revin integral. Pentru a participa la program, Jose spune că a fost necesară și o garanție de 700 de euro pentru local, precum și îndeplinirea unor condiții de bază, printre care lipsa antecedentelor penale și disponibilitatea de a se integra în comunitate.

Pentru Daniela și Jose, procesul de relocare a fost surprinzător de rapid. Cei doi au depus cererea într-o zi de miercuri, iar vineri au fost deja contactați pentru a vizita satul.

Deși la început au avut emoții și îndoieli, întâlnirea cu noua locuință și cu barul le-a schimbat perspectiva. Jose recunoaște că se temea că va găsi condiții mult mai modeste, însă a ajuns să vadă mutarea ca pe o oportunitate de a începe o viață nouă.

Daniela a avut, în schimb, o primă noapte dificilă, fiind îngrijorată că decizia ar putea să nu funcționeze. Cu timpul, însă, cei doi au început să se adapteze la ritmul localității și la noul mod de viață.

Cuplul lucrează cinci ore pe zi

Programul barului este unul diferit de cel întâlnit în multe afaceri din orașe. Cei doi deschid, în mod obișnuit, între orele 13:30 și 15:30, apoi între 19:00 și 22:00, ajustând programul în weekend în funcție de cerere.

Pentru José, schimbarea nu înseamnă doar cheltuieli mai mici, ci și o îmbunătățire a calității vieții. Acesta spune că se simte mai bine decât în Cadiz, atât din punct de vedere financiar, cât și psihologic, și apreciază timpul pe care îl poate petrece alături de partenera sa.

Experiența celor doi ilustrează o alternativă pentru persoanele care își doresc să părăsească aglomerația urbană și să înceapă o activitate într-o comunitate rurală. În cazul lor, accesul la o locuință cu chirie redusă și la un spațiu comercial fără costuri de închiriere a făcut posibilă această schimbare.

Proiectul Arraigo, o soluție pentru satele depopulate

Inițiativa prin care Daniela și José au ajuns în Villegas încearcă să apropie oamenii interesați de viața rurală de localitățile care au nevoie de rezidenți și de activitate economică.

Modelul le oferă participanților posibilitatea de a se stabili într-un sat și de a contribui la viața comunității prin muncă și implicare locală. În același timp, localitățile mici pot beneficia de servicii și activități comerciale care riscă să dispară în lipsa unor noi locuitori.