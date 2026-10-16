Renova casa pe care o moştenise, când a descoperit într-un perete o adevărată comoară. Riscă însă să o piardă

A început să îşi renoveze casa pe care o moştenise, când a dat peste o adevărată comoară într-un perete. Aproape 3 miliarde de lire italiene ascunse. Bărbatul de 49 de ani din Genova, Italia, riscă însă să vadă cum banii se transformă într-un morman de hârtii fără valoare şi asta pentru că Banca Italiei refuză să îi schimbe banii.

Un bărbat de 49 de ani a descoperit banii în timpul renovării unei case de familie din Cesena. Banca Italiei refuză să îi transforme în euro, pentru că termenul legal pentru conversie expirase de mai mulți ani, însă bărbatul vrea să demonstreze că termenul legal trebuie calculat de la data descoperirii.

Suma uriaşă ar valora acum aproape 1.5 milioane de euro. Guido F. nu s-a dat bătut și a decis să înceapă o luptă juridică pentru a încerca să recupereze banii.

Comoara descoperită în timpul renovării

Descoperirea a avut loc pe 6 octombrie. În timpul unor lucrări efectuate la locuința care aparținuse strămoșilor săi, bărbatul de 49 de ani a găsit, într-un spațiu ascuns din interiorul unui perete, o cantitate impresionantă de bancnote în lire italiene, de diferite cupiuri, cu o valoare nominală totală de aproape trei miliarde de lire, scrie Primocanale.

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O avere care a rămas ascunsă timp de zeci de ani și despre care nu se știe, deocamdată, cui i-a aparținut inițial și nici de ce a fost zidită în interiorul casei.

Primul lucru pe care l-a făcut bărbatul a fost să contacteze Banca Italiei pentru a afla cum poate transforma banii în euro. Răspunsul a fost însă negativ: termenul obișnuit pentru schimbarea vechilor lire italiene a expirat la 28 februarie 2012.

Lupta pentru a obține schimbarea banilor în euro

Bărbatul din Genova a apelat ulterior la Asociația Italia, o organizație care se ocupă de litigii privind conversia lirelor italiene și rambursarea titlurilor de credit exprimate în vechea monedă.

Problema este legată de o situație legislativă complexă. În decembrie 2011, guvernul italian a decis să devanseze termenul-limită pentru schimbarea lirelor, stabilit inițial pentru 28 februarie 2012.

Ulterior, această decizie a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională a Italiei, prin hotărârea nr. 216 din 2015.

Ministerul Economiei a introdus astfel posibilitatea de a obține conversia banilor pentru persoanele care puteau demonstra că solicitaseră schimbarea lirelor în perioada 6 decembrie 2011 – 28 februarie 2012.

O condiție pe care bărbatul din Genova nu o poate îndeplini, deoarece banii au fost descoperiți abia în urmă cu câteva zile.

Argumentul juridic: "Cei zece ani se calculează de la data descoperirii"

Strategia prin care bărbatul speră să recupereze impresionanta sumă de bani se bazează tocmai pe data la care a fost descoperită comoara.

Potrivit argumentului juridic invocat în numele bărbatului de 49 de ani, ar trebui aplicat articolul 2935 din Codul civil italian, care prevede că termenul de prescripție începe să curgă din ziua în care un drept poate fi exercitat.

Întrucât bancnotele au fost descoperite abia pe 6 octombrie 2026, asociația susține că termenul de prescripție de zece ani ar trebui calculat începând de la această dată.

Astfel, bărbatul ar avea timp până în 2036 pentru a solicita transformarea celor aproape trei miliarde de lire în euro.

Rămâne de văzut dacă argumentele sale vor fi acceptate și dacă va reuși să transforme comoara descoperită în peretele casei într-o avere reală.