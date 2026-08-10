O explozie puternică, urmată de altele mai mici, a zguduit luni un depozit aparţinând companiei bulgare EMCO, deţinută de Emilian Gebrev, un om de afaceri care a furnizat arme Ucrainei şi care a supravieţuit unei tentative de asasinat în 2015, pe care Bulgaria o atribuie Rusiei, informează EFE, citată de Agerpres.

Explozie la o fabrică de muniţii din Bulgaria. Armele fabricate aici ar fi fost livrate Ucrainei - Captură X

Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, a explicat că "cel mai probabil" explozia s-a produs ca urmare a unui accident şi a anunţat că nu s-au înregistrat victime. Aproximativ 300 de muncitori de la această fabrică de arme şi muniţii au fost evacuaţi, potrivit unor surse guvernamentale regionale citate de postul BNT, care a mai relatat totodată că se pot vedea nori uriaşi de fum ridicându-se din zonă.

Nu au existat răniţi în urma exploziei

Explozia, care a putut fi resimţită pe o rază de 15 kilometri, s-a produs în jurul orei locale 10:00 în vecinătatea fabricii EMCO din localitatea Beliţa (centrul Bulgariei), potrivit mai multor mass-media bulgare şi relatărilor localnicilor pentru EFE. Agenţia de presă BTA îl citează pe ministrul de interne bulgar, Ivan Demerdjiev, care a declarat că aşezările din apropiere erau evacuate ca măsură de precauţie în vecinătatea fabricii de muniţii din satul Beliţa, unde a izbucnit un incendiu în urma unei explozii.

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Drumul de la ieşirea spre satul Armiankovţi a fost închis şi a fost înfiinţat un punct de control, a observat un reporter BTA. Cinci autospeciale de pompieri şi unităţi de jandarmerie se află la faţa locului. Muncitorii au fost evacuaţi, a declarat Demerdjiev. Potrivit lui Demerdjiev, au fost luate măsuri pentru stingerea incendiului în clădirea în care a izbucnit. "Când sunt implicate materiale explozive, trebuie să luăm măsuri pentru a proteja şi viaţa şi sănătatea pompierilor", a spus el. "Dorim să ne asigurăm că, în cazul extinderii incendiului, nicio persoană nu va fi rănită şi flăcările nu se vor răspândi la alte clădiri", a adăugat ministrul bulgar.

La rândul său, primarul oraşului învecinat Treavna, Dencho Minev, a informat anterior într-o postare pe Facebook că s-au produs explozii într-o parte a depozitelor fabricii din Beliţa, după ce un camion a luat foc, şi că zona a fost izolată. Nu au existat victime sau răniţi în urma incendiului, a anunţat şi Minev pe Facebook. Incendiul din unitate a fost stins de pompierii din Treavna şi Gabrovo. Toţi muncitorii au fost evacuaţi de fabrica de muniţii EMCO Ltd., a adăugat Minev.

"În prezent se lucrează la stingerea incendiilor care s-au extins în zonele împădurite din apropierea locului incidentului. Cauzele incendiului vor fi stabilite abia într-o etapă ulterioară", a adăugat el. "Din cauza fumului şi a poluării aerului, îndemnăm oamenii să ţină ferestrele caselor închise, să folosească măşti de protecţie şi să evite ieşirile în aer liber", a mai declarat Minev. Primarul oraşului Travna a explicat că în oraşul Placikovţi va fi înfiinţată o staţie mobilă pentru a monitoriza calitatea aerului din cauza răspândirii fumului gros pe o suprafaţă amplă.

Echipe de poliţie şi pompieri, precum şi oficiali ai Inspectoratului Regional pentru Mediu şi Ape (RIEW) - Veliko Tarnovo, se află la faţa locului. "Continuăm să menţinem contactul constant cu conducerea fabricii şi cu toate instituţiile implicate", a adăugat Minev. Sistemul BG-ALERT a fost activat în legătură cu exploziile de la fabrica EMCO Ltd. Alerta se referă la un incendiu şi solicită cetăţenilor să respecte instrucţiunile autorităţilor Ministerului de Interne şi să evite zona. Alerta a fost activată de guvernatorul regional al oraşului Gabrovo.

Într-o postare pe Facebook, Administraţia Regională Gabrovo a declarat că incidentul de la fabrica militară din Beliţa s-a produs la scurt timp după ora 10:30. "Conform informaţiilor iniţiale, un incendiu a izbucnit într-un camion, urmat de explozii într-o parte a depozitelor fabricii. Noroi groşi de fum se ridică deasupra zonei", se arată în postare. "Îi îndemnăm pe cetăţeni să nu se apropie de zonă şi să respecte instrucţiunile autorităţilor de aplicare a legii şi ale instituţiilor competente. În prezent, nu există informaţii despre decese sau răniri", a adăugat administraţia regională.

În 2023, o explozie a avut loc la o altă fabrică EMCO din oraşul Karnobat, unde era depozitată muniţie care urma să fie trimisă în Ucraina. Însuşi Gebrev a exclus atunci posibilitatea ca explozia să se fi produs accidental sau din cauza unei erori umane. Cu un an înainte, la aceeaşi fabrică mai avusese loc un incendiu.

Gebrev ţinea muniţie destinată Ucrainei şi într-un depozit din Republica Cehă, care a suferit o explozie în 2014, pentru care guvernul ceh a dat vina la acea vreme pe serviciul de informaţii rus, GRU. Acest om de afaceri a fost otrăvit în aprilie 2015 cu agentul neurotoxic Noviciok, acelaşi folosit de agenţi GRU în tentativa de asasinat din 2018 asupra fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei sale, Iulia.