O gustare luată înainte de culcare poate face mai mult decât să potolească foamea din timpul nopții. Ce poți să mănânci pentru a-ți menține sănătatea creierului, potrivit nutriționiștilor.

Un ou fiert și migdale sunt recomandate pentru o bună sănătate creierului, în momentele în care ai preferea o gustare înainte de culcare.

Potrivit Eating Well, citat de Mediafax, această asociere între cele două nu este aleatorie, ci există un motiv pentru care nutriționiștii recomandă oul fiert și migdalele.

"Oferă o gamă largă de nutrienți care promovează un somn mai bun și susțin sănătatea cognitivă", explică dieteticianul Alexis Appel.

Articolul continuă după reclamă

Un alt nutriționist spune că "unul dintre motivele principale pentru care ouăle fierte tari și migdalele sunt excelente pentru sănătatea creierului înainte de culcare este capacitatea lor de a stabiliza glicemia peste noapte".

Alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase

Combinația dintre cele două "este bogată în proteine ​​și grăsimi sănătoase, iar fibrele din migdale încetinesc digestia, prevenind vârfurile sau scăderile de zahăr din sânge care pot perturba somnul. Acest echilibru constant al zahărului din sânge susține un somn neîntrerupt și odihnitor, care este esențial pentru repararea și odihna creierului", explică dieteticianul Raksha Shah.

Ouăle sunt una dintre cele mai bune surse naturale de colină, un nutrient subestimat și consumat insuficient, care joacă un rol vital în sănătatea creierului. Colina este esențială pentru producerea de acetilcolină, un neurotransmițător responsabil pentru memorie, învățare și funcția cognitivă generală.

Acest lucru face ca ouăle să fie o alegere excelentă pentru susținerea activității cerebrale, în special în timpul somnului, când creierul este ocupat să consolideze amintirile și să se repare, potrivit sursei citate.

De asemenea, nutriționistul Whitney Stuart afirmă că migdalele sunt bogate în vitamina E, care acționează ca antioxidant. Antioxidanții sunt esențiali pentru apărarea organismului de stresul oxidativ, ce poate duce la declinul cognitiv.

Pot ajuta la un somn mai bun

Mai mult, "migdalele conțin magneziu, care ajută la calmarea sistemului nervos și promovează relaxarea pentru un somn mai bun", spune Shah.

Grăsimea, care se găsește atât în ​​ouă, cât și în migdale, este o componentă esențială a structurii și funcției creierului. Aceste grăsimi sunt esențiale pentru construirea și menținerea membranelor celulelor creierului, asigurând comunicarea rapidă și eficientă dintre neuroni.

Pe lângă grăsimi, proteinele din ouă și migdale furnizează aminoacizi, care sunt elementele constitutive ale neurotransmițătorilor. Neurotransmițătorii sunt mesageri chimici esențiali pentru reglarea stării de spirit, concentrare și memorie, mai arată sursa citată.