Dacă rufele miros urât chiar și după spălare, de multe ori problema nu este detergentul folosit, ci chiar mașina de spălat rufe. Experții avertizează că sunt numeroase motive care pot provoca mirosuri neplăcute rufelor, în ciuda schimbării ciclului de spălare sau a produselor folosite.

De ce rufele încă miros urât după ce le-ai scos din mașina de spălat - Shutterstock / Profimedia

Reziduurile, umezeala și murdăria acumulate în locurile greu accesibile ale mașinii de spălat pot provoca mirosuri neplăcute. Cinci pași simpli pot ajuta la eliminarea lor.

Dacă în ciuda produselor folosite, hainele au un miros de mucegai, ușor acru, de parcă ar fi stat ude mult timp, experții spun că există posibilitatea ca mașina de spălat să fie de vină.

Reziduurile de detergent se pot acumula în jurul tamburului și al garniturii ușii, iar în garnitură se pot aduna scame și fire de păr. Dacă speli cu apă rece, este posibil ca detergentul să nu se dizolve complet, ceea ce contribuie la acumularea depunerilor.

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De asemenea și evacuarea apei este importantă. Un filtru înfundat al pompei de evacuare poate împiedica scurgerea corespunzătoare a apei. Dacă apa rămâne în tambur, în timp, provoacă mirosuri neplăcute. La fiecare spălare, hainele sunt clătite într-o mașină care are deja un miros stătut.

5 pași pentru curățarea mașinii de spălat

Neglijarea întreținerii periodice a mașinii de spălat „poate duce la apariția mirosurilor neplăcute sau la acumularea de reziduuri”. Printre acestea există inclusiv ca factor negativ utilizarea unei cantități prea mari de detergent sau balsam. Mirosul apare în locuri pe care nu le vezi în timpul unei spălări obișnuite.

1. Șterge garnitura ușii

Experții recomandă curățarea interiorului pliurilor garniturii cu o lavetă moale, urmată de uscarea completă a acesteia. Puteți șterge garnitura cu un produs de înălbire pe bază de oxigen.

2. Curăță sertarul pentru detergent

La modelele de mașini de spălat cu încărcare frontală, apasă și ține apăsată clapeta de eliberare din interiorul sertarului, apoi trage-l afară.

Clătește toate componentele cu apă caldă și folosește o perie moale pentru a îndepărta eventualele reziduuri. Astfel de operațiuni ar trebui făcute cel puțin o dată pe lună.

3. Pornește un ciclu de curățare a tamburului

Specialiștii recomandă utilizarea programului de curățare a tamburului aproximativ o dată pe lună. Anumite modele permit folosirea unui înălbitor pe bază de clor în compartimentul pentru detergent până la marcajul maxim, dar niciodată direct în tambur, potrivit The Coolist.

4. Curăță filtrul pompei de evacuare

În cazul mașinilor cu încărcare frontală, specialiștii recomandă curățarea filtrului pompei cel puțin o dată pe lună sau după aproximativ 40 de spălări, folosind o perie mică și moale pentru îndepărtarea impurităților.

5. Lasă mașina deschisă pentru a se usca

După fiecare spălare, este recomandat să lași ușa și sertarul pentru detergent deschise, astfel încât interiorul să se poată usca. Apoi, redu cantitatea de detergent folosită. Uneori cantitatea de detergent sau balsam folosită poate fi prea mare și poate dăuna hainelor.

Ce faci dacă mirosul persistă și după curățare

Pașii de curățare diferă în funcție de marcă și model, așa că verifică instrucțiunile de curățare ale producătorului înainte de toate.

Scoate mașina din priză înainte de a deschide filtrul pompei și nu amesteca niciodată înălbitorul cu alte produse de curățare.

Dacă mirosul persistă după mai multe cicluri de curățare a tamburului, specialiștii precizează că va fi necesară intervenția unui service.