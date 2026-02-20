Punch, un pui de macac japonez, a devenit viral după ce povestea lui a impresionat o lume întreagă. A fost abandonat după naştere, în urmă cu şapte luni, dar chiar şi în singurătatea lui, şi-a găsit alinarea într-un prieten neaşteptat: un urangutan de pluş pe care îl târăşte peste tot, căutând protecţie şi confort atunci când celelalte animale îl resping sau îl bruschează.

Imagini emoţionante cu un pui de macac abandonat care îşi găseşte alinarea "în braţele" unei jucării de pluş - Profimedia Images

Mama lui Punch, locatară a grădinii zoologice Ichikawa, l-a abandonat după naștere, în urmă cu șapte luni. Unul dintre vizitatori a văzut situația și a anunțat supraveghetorii, care au intervenit prompt.

Puii de macac japonez stau de obicei agățați de mamele lor ca să-și întărească mușchii și ca să se simtă în siguranță, așa că Punch avea nevoie de o intervenție rapidă, a spus îngrijitorul Kosuke Shikano. Îngrijitorii au experimentat cu diverși înlocuitori, printre care role de prosoape și alte animale de pluș înainte să rămână la un urangutan portocaliu de pluș, comercializat de brandul suedez de mobilă IKEA.

"E o jucărie de pluș cu o blană relativ lungă și poate fi apucat cu ușurință", a spus Shikano. "Ne-am gândit că asemănarea sa cu o maimuță l-ar putea ajuta pe Punch să se integreze mai târziu printre semenii săi și de aceea am ales-o".

Punch este văzut foarte rar fără jucăria lui de pluș, pe care o târăște peste tot chiar dacă e mai mare decât el, încântând fanii veniți în număr mare la grădina zoologică după viralizarea clipurile cu cei doi.

"Când l-am văzut pe Punch pe rețelele de socializare, abandonat de părinți, dar luptând în continuare, m-a emoționat profund", a spus Miyu Igarashi, o asistentă medicală de 26 de ani. "Azi m-am întâlnit cu un prieten și i-am sugerat să venim împreună ca să-l vedem pe Punch".

Shikano crede că mama lui Punch l-a abandonat din cauza căldurii extreme din luna iulie, atunci când puiul a venit pe lume. Punch a avut mai multe conflicte cu alte maimuțe, dar potrivit îngrijitorilor, acest lucru face parte din procesul de învățare, iar acum puiul se integrează treptat în rândul semenilor lui. "Cred că va veni și ziua când nu va mai avea nevoie de animalul de pluș", a spus Shikano.

