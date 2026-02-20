Portavionul francez Charles de Gaulle, însoţit de grupul său de escortă, va fi desfăşurat în Atlanticul de Nord şi în Marea Baltică, a anunţat vineri Ministerul francez al Apărării. Decizia vine pe fondul tensiunilor generate de Rusia şi al interesului manifestat de Donald Trump pentru Groenlanda, potrivit AFP, informează News.ro.

Portavionul Charles de Gaulle, trimis în Atlanticul de Nord și Marea Baltică pe fondul tensiunilor cu Rusia - Shutterstock

Portavionul, care a ridicat ancora la 27 ianuarie de la Toulon şi a participat la exerciţiul "Orion 26" condus de Franţa, îşi continuă "Misiunea Lafayette 26" în Atlanticul de Nord, după care se îndreaptă către Marea Mediterană. Acesta urmează să sosească la 25 februarie în portul suedez Malmö, într-o escală de câteva zile - o premieră potrivit ministerului suedez al Apărării.

În cursul acestei desfăşurări, grupul aeronaval francez urmază să participe la Misiunea "Baltic Sentry" a NATO la Marea Baltică. Această misiune NATO are ca obiectiv descurajarea unor posibile amenințări la adresa infrastructurilor submarine, în urma tăierii unor cabluri a căror orchestrare este atribuită Moscovei.

Consolidarea capacităților de securitate în Arctica

Portavionul urmează să participe, de asemenea, la exerciţiile NATO "Steadfast Dart", la Marea Baltică, "Neptune Strike" şi "Cold Response" un execiţiu multinaţional organizat de către Norvegia.

Această desfăşurare - prevăzută de mult timp - intervine în contextul în care NATO tocmai a lansat Misiunea "Arctic Sentry", cu scopul de a consolida securitatea în Arctica, un demers vizând să liniştească Statele Unite, tentate la un moment dat să anexeze Groenlanda.

În această zonă fac cu regularitate manevre submarine ruseşti din Flota rusă a Nordului sau din Flota rusă la Marea Baltică. Grupul aeronaval francez cuprinde portavionul şi avioanele acestuia şi diverse nave de estortă şi de susţinere, inclusiv mai multe fregate, o navă de reaprovizionare şi un submarin de atac.

În afară de capacităţi operaţionale importante, el face totodatăoficiul de comunicare strategică şi diplomatică. "Bastimente de luptă italiene, spaniole, olandeze, marocane, britanice, norvegiene, daneze şi germane vor consolida această Task Force franceză" în cadrul desfăşurării, anunţă Ministerul francez al Apărării.

