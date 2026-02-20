Viața lui Alex s-a schimbat într-o fracţiune de secundă, după un diagnostic crunt. Şansa lui la viaţă e în SUA

Viaţa lui Alexandru şi a Claudiei s-a schimbat într-o secundă. Tânărul, care râdea cu prietenii în vacanțe, care își ținea copiii în brațe şi făcea glume la fiecare masă, s-a trezit cu un diagnostic de neimaginat: glioblastom grad IV. Cu alte cuvinte, cea mai agresivă și frecventă tumoră cerebrală malignă la adulți. Pentru o şansă la viaţă, Alexandru are nevoie de ajutor pentru tratament în Statele Unite.

Alexandru avea o viață normală, prieteni, un job stabil, o soție care îl iubeşte şi doi copii care îl adoră. Pe 24 mai 2025, în timp ce familia se pregătea să plece în vacanţă cu prietenii, tânărul a scăpat o cană din mână. Un gest banal pe care l-au ignorat. Apoi, lumea lui s-a prăbușit. Diagnosticul: glioblastom grad IV, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral. Iar lui Alexandru i s-au mai dat doar 12 luni de trăit.

"Lasă, Bia, că eu voi fi un supraviețuitor", a fost reacţia bărbatului, după aflarea diagnosticului crunt. În ultimele două săptămâni, Alex a avut episoade în care și-a pierdut vorbirea și mobilitatea mâinii drepte. Cu toate acestea, în ciuda dificultăților, găsește puterea să glumească și să încurajeze familia. Salvarea ar putea veni din Statele Unite, dar pentru a ajunge acolo este nevoie de bani. Şi nu puţini.

Costul estimat al tratamentului este de 367.000 de dolari, fără a include eventuale complicații sau singurul vaccin oncolitic. Până în prezent, s-au strâns 250.000 de dolari, iar familia are nevoie în continuare de ajutor pentru o şansă la viaţă.

"Suntem contra cronometru. Acum avem nevoie de voi, de oamenii care ne cunosc, să puneți fiecare cât poate pentru a salva un om minunat. Pe Alex Nica. Soțul meu. Tatăl copiilor mei. Fiul. Fratele. Prietenul sincer al multora", a transmis soția tânărului. "În Houston, Texas, un neurochirurg cu experiență ne-a propus biopsie și, în funcție de rezultat, în 24 de ore, reintervenție cu re-rezecție și implant GammaTile (radioterapie locală), si daca suntem eligibili virus oncolitic unica doza, inca nu stim costurile acestui vaccin daca avem sansa unica in viata aceasta sa i se potriveasca. Dr Baskin ne-a spus să venim urgent, pentru că Alex nu are timp.

Zborul este un risc, dar ni s-a recomandat să ni-l asumăm, pentru că poate rezeca în siguranță prin awake surgery, dacă este recidivă si avantajul care vine in plus fata de Romania, este ca acolo poate beneficia de implantul unor foite radioactive resorbabile( radioterapie locala) Gamma Tiles si sper de vaccinul oncolitic, unica doza existenta , ramasa, daca este eligibil."

Mesajul soţiei lui Alexandru

"Într-o zi, pe 24 mai 2025, Alex a scăpat o cană din mână. Plecam cu prietenii nostri minunati Oana, Vlad, Andreea, Nicu, Leo, Ioana, Diana, Radu pt 4 zile in Barcelona, chiar in acea dupa amiaza ar fi trebuit sa luam avionul. Dar in jurul orei 13.30, bărbatul meu perfect, frumos, înalt, vesel, sportiv, puternic, bun, enervant, impulsiv, cel mai bun tată, un bun prieten pentru mulți, omul care ma face sa rad si sa plang in acelasi timp, pe care il iubesc la infinit si ma scoate din minti in acelasi timp, tipul de la Petrom pe care îl știa toată lumea, Alex Nica – tipul acela mișto care nu trecea neobservat când intra într-o cameră, care împinge limitele până reușește, pentru care nu există limite de netrecut, dar care își păstrează în suflet credința în Dumnezeu – omul meu, un curcubeu de emoții și trăiri pentru mine, a fost diagnosticat cu glioblastom grad IV, wild type, incurabil, 12 luni. Că doar așa putea… pe cel mai cel…

Deși vestea ne-a copleșit, el m-a încurajat și mi-a spus: „Lasă, Bia, că eu voi fi un supraviețuitor.”

Pentru mine, simt că este examenul vieții mele. Am trăit mereu hrănindu-mi sufletul ajutând oamenii și animalele, pentru că așa m-a învățat tata, de când eram mică și aduceam toate ființele să le salveze el, doctorul meu preferat, omul datorită căruia mi-am dorit și am iubit meseria aceasta de medic cu toată ființa mea. Iar acum… tocmai boala aceasta, dintre toate, să o aibă Alex.

Dacă ar fi fost ceva ce aș fi putut rezolva, așa cum încerc de fiecare dată și cu cel mai bolnav pacient, aș fi făcut un plan. Aș fi găsit o soluție. Dar acum… am luat împreună proiectul vieții în brațe și sperăm să rupem barierele. Vrem să rezistăm. Vrem să reușim. Vrem să fim alături de copiii noștri în această perioadă grea din viața lor, în care au un părinte în suferință și unul copleșit de salvarea celuilalt, iar ei sunt singuri în fața celor mai grele examene din viața lor.

Acum avem cea mai mare nevoie să fim bine. Să fim toți patru. Să fim împreună. Dar timpul nu este în favoarea lui Alex. În ultimele două săptămâni, de trei ori și-a pierdut vorbirea și nu și-a mai putut mișca mâna dreaptă, si cand ii trecea tot isi gasea puterea sa glumeasca pe seama aceasta. RMN-ul ne-a arătat o nouă evoluție. Doi medici spun recidivă, cu risc de deficit sever curând sau chiar mai rău. O altă opinie spune reacție la tratament, cu soluții total opuse.

Și noi… cum sa fim siguri si cum sa stim pe care cale sa mergem? Cum e mai bine? Cum sa ramanem noi 2 langa Radu si langa Eva? Dacă alegem greșit, Alex poate să nu mai fie cu noi. În Houston, Texas, un neurochirurg cu experiență ne-a propus biopsie și, în funcție de rezultat, în 24 de ore, reintervenție cu re-rezecție și implant GammaTile (radioterapie locală), si daca suntem eligibili virus oncolitic unica doza, inca nu stim costurile acestui vaccin daca avem sansa unica in viata aceasta sa i se potriveasca.

Dr Baskin ne-a spus să venim urgent, pentru că Alex nu are timp. Zborul este un risc, dar ni s-a recomandat să ni-l asumăm, pentru că poate rezeca în siguranță prin awake surgery, dacă este recidivă si avantajul care vine in plus fata de Romania, este ca acolo poate beneficia de implantul unor foite radioactive resorbabile( radioterapie locala) Gamma Tiles si sper de vaccinul oncolitic, unica doza existenta , ramasa, daca este eligibil.

Nu avem timp. Suntem contra cronometru. Acum este momentul în care avem nevoie de voi, de oamenii care ne cunosc, să puneți fiecare cât poate pentru a salva un om minunat. Pe Alex Nica. Soțul meu. Tatăl copiilor mei. Fiul. Fratele. Prietenul sincer al multora. Omul cel mai corect si mai serios, uneori enervant de serios!

Avem nevoie urgentă de fonduri pentru intervenția din SUA (biopsie, posibilă reintervenție și GammaTile, virus oncolitic), transport și costurile medicale asociate. Orice sumă contează. Dacă nu puteți dona, vă rugăm să distribuiți mesajul nostru. Fiecare gest înseamnă o șansă în plus pentru viața lui Alex.

Am primit proforma care ne anunta ca vom avea costuri de 367.000 dolari fara sa includa posibile complicatii si alte elemente incluse, fara vaccin oncolitic.

Pana la ora aceasta am ajuns la 250.000 de dolari. Incredibil , emotionant si coplesitor pt mine! Sunteti minunati! Noi vom ajunge acolo vineri. Luni si marti sunt programate interventiile! Si mai presus de toate rugati-va pentru Alexandru Dan! Dumnezeu il iubeste!", a scris Claudia pe Facebook.

Cum puteţi ajuta

Cei care doresc să-l ajute pe Alex pot face donaţii în următorele conturi:

Titular: ALEXANDRU NICA

IBAN: RO69RZBR0000060006525505

Banca: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROBU

Romanian Leu Revolut

Beneficiary Alexandru Dan Nica

IBAN RO16 REVO 0000 1473 6332 1353

BIC / SWIFT code REVOROBB

Bank Name and Address

Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala Bucuresti

Bulevardul Ion Mihalache Nr. 15-17, MINDSPACE VICTORIEI, TOWER CENTER INTERNATIONAL, BIROU 111, Etaj 1, Sector 1, 011171, Bucuresti, Romania

Correspondent BIC BARCGB22

Rev Tag: @alexan7xrg

USD

Titular: ALEXANDRU NICA

IBAN: RO97RZBR0000060023397860

Banca: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROBU

EUR

Titular: ALEXANDRU NICA

IBAN: RO80RZBR0000060023397875

Banca: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROB

