Buy European vs. Buy American: SUA amenință UE că va bloca accesul companiilor la contractele Pentagonului

SUA au avertizat Bruxellesul că ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului, dacă UE, care plănuiește să actualizeze Directiva de achiziții publice din 2009, va include o clauză de tip "Buy European", adică ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani, relatează POLITICO.

Administrația lui Donald Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament, ce ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani, relatează POLITICO. Concret, SUA se opun modificării Directivei UE care ar limita participarea companiilor americane la achizițiile naționale de apărare ale statelor membre.

"Statele Unite se opun cu fermitate oricărei modificări a Directivei care ar limita capacitatea industriei americane de a sprijini sau de a participa la achizițiile naționale de apărare ale statelor membre UE. Politicile protecționiste și exclusioniste, care împing companiile americane în afara pieței. în timp ce cele mai mari firme de apărare europene continuă să beneficieze în mod semnificativ de acces la piața SUA, sunt o cale greșită", se arată în mesajul administrației SUA citat de POLITICO.

Paradoxul relației SUA - Europa

Reacția Washingtonului subliniază un paradox în relația SUA față de Europa: deși administrația Trump le-a spus europenilor să fie mai implicați financiar în apărarea continentului, Statele Unite nu vor ca acest lucru să se facă în detrimentul firmelor americane de armament.

În ultimii ani, Comisia Europeană a încercat să crească procentul de armament european din arsenal și contractele de achiziții ale blocului, din cauza amenințărilor Rusiei. În ultimele decenii, Europa a depins în mare măsură de echipamente militare americane, de la avioane F-35 până la sisteme de artilerie HIMARS și apărare antirachetă Patriot. Aproape două treimi din armele importate de blocul european sunt furnizate de SUA.

Opoziția fermă din partea administrației Trump riscă să complice inițiativa mai amplă a Comisiei Europene de tip "Buy European". Rămâne de văzut cât de departe sunt dispuse să meargă statele europene pentru a deveni mai independente de SUA, care a devenit un partener tot mai nesigur în era Trump.

Executivul UE urmează să prezinte, în al treilea trimestru, o actualizare a Directivei de achiziții din 2009, în cadrul unui efort mai amplu și controversat de a favoriza producătorii locali. Nu este încă clar dacă modificarea va include reguli obligatorii care să favorizeze producătorii europeni.

UE favorizează deja companiile locale în proiecte precum programul SAFE, de 150 miliarde de euro pentru credite destinate armamentului, și pentru achizițiile de arme pe care Ucraina le poate face cu ajutorul împrumutului de 90 miliarde de euro recent convenit pentru Kiev. Banii UE pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente militare doar dacă cel puțin 65% din valoarea echipamentului este produsă în Europa.

Riposta SUA

Pentagonul a avertizat că orice tentativă de a introduce o clauză de tip "Buy European" în noua legislație de achiziții ar declanșa represalii din partea Statelor Unite.

"SUA ar revizui probabil toate excepțiile și derogările existente din legile ‘Buy American’ acordate în cadrul sau asociate cu Acordurile reciproce de achiziții de apărare", se arată în mesajul Pentagonului.

Practic, asta ar însemna că SUA ar bloca accesul firmelor europene la contractele Pentagonului. Aproximativ 19 din cele 27 de capitale UE au semnat astfel de acorduri cu Washington, permițând companiilor europene să concureze pentru anumite contracte cu Pentagonul.

"Ulterior, orice excepție viitoare va fi evaluată contract cu contract și doar atunci când este necesar pentru interoperabilitatea și standardizarea NATO", subliniază SUA.

Deși Pentagonul achiziționează materiale în principal de la companii americane, firme europene precum Leonardo din Italia și Saab din Suedia vând și ele către SUA.

Conform Washingtonului, o clauză "Buy European" pentru achizițiile naționale ar limita libertatea capitalelor, ar slăbi NATO și ar pune în pericol atingerea obiectivelor de capabilitate ale alianței stabilite anul trecut. Administrația Trump susține, de asemenea, că acest lucru ar încălca angajamentele UE din acordul comercial SUA-UE semnat vara trecută, în care Comisia Europeană a promis să achiziționeze mai multe arme americane.

"Limbajul care favorizează producătorii europeni în achizițiile publice a fost deja inclus în programele UE, dar includerea sa în Directivă ar reprezenta un punct de cotitură care ar afecta bugetele naționale suverane ale statelor membre", se mai arată în documentul administrației Trump.

