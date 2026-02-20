Antena Meniu Search
OMS: Aproape 400.000 de ucraineni au rămas cu dizabilități din cauza războiului

Circa 390.000 de ucraineni trăiesc în prezent cu dizabilități provocate de conflictul armat, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății, Christian Lindmeier, în cadrul unei conferințe de presă. Anunțul vine cu puțin timp înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse, potrivit EFE, relatează Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 15:27
Aceasta reprezintă o creştere de peste 10% faţă de numărul de persoane cu dizabilităţi de dinainte de război, a indicat purtătorul de cuvânt al agenţiei.

Aceste persoane cu dizabilităţi nu au sprijinul şi resursele necesare. "Numerele sunt una, povestea din spatele lor este ceva mult mai important", a subliniat Lindmeier.

Purtătorul de cuvânt a profitat de conferinţa de presă pentru a vorbi despre cele 2.872 de atacuri asupra sistemului de sănătate de la începutul războiului, care s-au soldat cu 233 de decese şi 937 de răniţi.

Numai în primele şase săptămâni ale anului 2026, nouă oameni au murit în aceste atacuri, o cifră deja echivalentă cu jumătate din totalul anului 2025, a avertizat el.

Lindmeier a adăugat că accesul la asistenţă medicală în Ucraina este compromis, în special în zonele din apropierea frontului, unde 60% consideră că sănătatea lor este precară sau foarte precară, comparativ cu 42% în zonele îndepărtate de lupte.

Aceasta include şi sănătatea mintală: anul trecut, 72% au avut probleme de sănătate mintală, inclusiv anxietate şi depresie.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al OMS a adăugat că, încă de la începutul războiului, 84% dintre gospodării au informat că nu au acces la medicamentele de care aveau nevoie din cauza preţurilor ridicate şi a lipsei farmaciilor. 

