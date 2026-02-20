Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii, personalul medical, din punctul lui de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%.

Rogobete le cere medicilor să fie recunoscători: "Au fost exceptaţi de la tăierea cu 10% a salariilor" - Sursa: Facebook/ Alexandru Rogobete

Rogobete a mai spus că susţine plata pe performanţă şi se declară împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private, deşi ar trebui să fie la program, în spitalul de stat.

"Reforma mecanismului de gardă sau modul în care se realizează gărzile în România este în plin proces de schimbare. În momentul de faţă, discutăm despre un proiect de act normativ care este în curs, şi anume introducerea mai multor modificări în mecanismul de realizare al gărzilor. Aici discutăm despre gărzi de 12 ore, despre împărţirea gărzilor în mai multe componente, gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă. Toate acestea vin în sprijinul personalului medical", a declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul, împotriva celor care se filmează în spitale private, deşi ar trebui să fie la program, în spitalul de stat

Articolul continuă după reclamă

El a arătat că personalul medical ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%.

"Cred că într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii şi tăieri de venituri, personalul medical, din punctul meu de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%, mai ales că, suplimentar faţă de această exceptie, sistemul de sănătate va beneficia de un set de reforme importante. Dar, aşa cum am spus, m-am opus şi am fost împotriva tăierii cu 10% a veniturilor personalului medical, dar susţin plata pe performanţă şi sunt declarat împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private cum fac intervenţii chirurgicale, ei fiind în timpul programului de lucru", a subliniat ministrul Sănătăţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰