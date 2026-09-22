Își amenaja terasa când a dat peste o comoară uriașă, veche de 1.000 de ani

Își amenaja o nouă terasă, când un sunet misterios avea să îl ducă la descoperirea unei comori uriașe, veche de 1.000 de ani.

Bărbatul săpa în grădină fără să aibă habar că va da peste cea mai mare comoară de argint din Epoca Vikingilor, descoperită vreodată în Danemarca. Oficialii Muzeelor din Iutlanda de Nord, din nordul Danemarcei, au anunțat descoperirea pe 31 august, scrie Fox News.

Comoara a fost găsită de un bărbat care pregătea terenul pentru o nouă terasă pavată, potrivit unui comunicat al muzeului. Proprietarul, care a dorit să rămână anonim, a numit descoperirea „cea mai mare surpriză din viața mea”, după ce a dat peste comoară în timp ce lucra în curte.

Comoară, descoperită din întâmplare

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină pentru a îndepărta iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul în vederea construirii unei noi terase pavate”, a povestit el. La aproximativ o jumătate de oră de la începerea lucrului, proprietarul a lovit „ceva care a produs un sunet ciudat”.

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Persoana a adăugat: „La început am crezut că era fier vechi sau sârmă de gard, precum și câteva fragmente de vase, dar când am început să sap cu mâinile, am putut să scot din pământ, unul după altul, obiecte metalice”.

Individul a spus că „după o scurtă perioadă de muncă atentă, mi-am dat seama că erau bijuterii, monede și lingouri de argint”.

Comoara, care a fost îngropată într-un vas de lut, este considerată a data din secolul al X-lea. Aceasta conține aproximativ 700 de obiecte și fragmente, inclusiv lingouri de argint, brățări, monede, un mic ciocan al lui Thor și diverse bucăți de argint tăiat.

Este cea mai mare comoară de argint cunoscută din Epoca Vikingilor din Danemarca, potrivit Muzeelor din Iutlanda de Nord.

Descoperirea depășește recordul anterior, comoara de la Terslev, care cântărea aproximativ 14 livre, și cântărește de aproape trei ori mai mult.

Proprietarul nu va păstra comoara

Proprietarul nu va păstra comoara. Potrivit legislației daneze, aceasta aparține statului, însă descoperitorul este eligibil pentru primirea unei recompense.

Descoperirea a avut loc după ce arheologii au recuperat șase brățări de aur din Epoca Vikingilor din aceeași zonă, mai devreme în 2026, a declarat pentru Fox News Digital Torben Sarauw, șeful patrimoniului cultural din cadrul Muzeelor din Iutlanda de Nord, din nordul Danemarcei.

„Aproape totul în legătură cu această descoperire m-a surprins”, a spus Sarauw. „Nu ne-am așteptat ca aceeași zonă să ofere și una dintre cele mai mari comori de argint din Epoca Vikingilor descoperite vreodată în Danemarca.”

El a spus că această comoară „este remarcabilă atât prin dimensiunea sa, cât și prin conținut”.

„Conține un număr neobișnuit de mare de lingouri de argint”, a continuat Sarauw. „Un lingou poartă inscripții runice care ar fi putut fi destinate protejării comorii, în timp ce altele sunt marcate cu ciocane ale lui Thor și cruci creștine.”

Potrivit legislației daneze, comoara aparține statului, însă descoperitorul este eligibil pentru primirea unei recompense.

El a adăugat: „Combinația dintre simbolurile păgâne și cele creștine, împreună cu inscripția runică și cantitatea impresionantă de argint, face ca această descoperire să fie unică.”

Semnificațiile descoperirii istorice

Proprietarul comorii trebuie să fi fost „extrem de bogat și să fi avut un statut social foarte înalt”, a remarcat Sarauw, deși identitatea persoanei s-a pierdut în timp.

„Dimensiunea comorii sugerează accesul la rețele extinse de comerț, schimburi și, poate, putere politică”, a spus oficialul.

„Descoperirea indică, de asemenea, faptul că Himmerland găzduia un centru important al bogăției în timpul Epocii Vikingilor, lucru pe care abia începem să îl înțelegem.” Sarauw a spus că tezaurele erau de obicei îngropate pentru a proteja averea în perioade nesigure.

Această comoară ar putea avea legătură cu o altă comoară de argint descoperită în apropiere în urmă cu mai mulți ani.

„Cineva care a îngropat mai mult de 18 kilograme [40 de livre] de argint era în mod clar preocupat că l-ar putea pierde”, a spus el.

„O posibilă explicație este că proprietarul a murit înainte de a-și putea recupera comoara, poate în timp ce călătorea sau participa la o expediție peste hotare. Desigur, aceasta rămâne o ipoteză și nu putem ști cu certitudine.”

Există și o altă semnificație a descoperirii, a spus Sarauw.

„Această descoperire contribuie la schimbarea modului în care înțelegem nordul Iutlandei în timpul Epocii Vikingilor”, a spus el.

„Împreună cu brățările de aur descoperite în apropiere și cu alte descoperiri importante din zonă, aceasta sugerează că Himmerland ar fi putut juca un rol mult mai important în peisajul politic și economic al Danemarcei din Epoca Vikingilor decât se credea anterior.”