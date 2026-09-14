Micronaţiunea de pe Dunăre devenită un refugiu pentru milionari în cripto. 800.000 de oameni vor cetăţenie

O micronaţiune autoproclamată bazată a atras peste 800.000 de oameni care speră să se "mute" pe o porţiune noroioasă de luncă de pe Dunăre. "Liberland" este un teritoriu nelocuit, care se întinde pe o suprafaţă de 7 kilometri pătraţi, la graniţa dintre Serbia şi Croaţia, scrie Daily Mail.

"Liberland" a fost fondat de politicianul libertarian ceh Vit Jedlicka, care a revendicat zona în 2015. Acolo, el a declarat că a fondat o nouă țară cu scopul de a crea un stat libertarian bazat pe tehnologia blockchain care stă la baza criptomonedelor, sau, altfel spus, un refugiu pentru miliardarii din domeniul cripto, scrie Daily Mail.

Potrivit președintelui autoproclamat, mica "națiune" a primit 804.000 de cereri de cetățenie, solicitanții fiind atrași de eliminarea taxelor și a reglementărilor guvernamentale.

Totul se întâmplă în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu un exod în sectorul tehnologic, după ce aproape 6.000 de antreprenori au părăsit țara în ultimii doi ani, mulți dintre ei alegând destinații cu regimuri fiscale mai permisive, precum Dubai.

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Grupul format din 30 de miliardari din domeniul tehnologiei folosește blockchainul, practic, un registru digital securizat, pentru a construi primul guvern autonom descentralizat și, totodată, "cea mai liberă țară" din lume.

"Liberland" are 1.200 de cetăţeni, limbă oficială, paşapoarte şi Curte Supremă

Micronațiunea, care are acum aproximativ 1.200 de cetățeni, are propria limbă oficială, "Liberlandish", urmează să organizeze alegeri pentru Congres în cursul acestei luni, are propriile pașapoarte, precum și propria marină, cunoscută sub numele de "Liberty".

Între timp, "administrația" sa a numit trei "profesioniști în domeniul juridic" pentru a forma o Curte Supremă care să supravegheze cererile. De asemenea, a anunțat că în curând va fi folosită o aplicație pentru a accelera procesarea cererilor persoanelor fără antecedente penale.

Taxe voluntare în loc de "impozitare forţată"

În locul taxelor, a fost creat un sistem de contribuții lunare voluntare despre care se susține că este "în mod inerent superior impozitării forțate" și care le permite participanților să "devină adevărați coproprietari" ai "națiunii".

Cetățenii Liberland folosesc criptomonede pentru a plăti taxe voluntare destinate întreținerii insulei puternic împădurite și a marinei sale. Tokenurile sunt Liberland Dollar, folosit pentru bani și taxele de rețea, și Liberland Merit, folosit pentru vot și legi. Ambele pot fi cumpărate cu bitcoin.

Bogaţii se refugiază în microstate şi zone economice speciale

"Liberland", cunoscut oficial drept Republica Liberă Liberland, se alătură unei mișcări în rândul celor extrem de bogați de creare a unor microstate și zone economice speciale.

Astfel de "bule ale capitalismului" au apărut în Honduras, unde Peter Thiel, cofondator al PayPal, a sprijinit financiar înființarea orașului privat Prospera. În altă parte, un "Crypto City" este construit în Venezuela, în timp ce „Liberstad”, un oraș privat bazat pe membri, este creat în Norvegia.

Liberland nu este încă recunoscut de alte state, are o infrastructură insuficientă și 200 de companii înregistrate. Cei din spatele proiectului au înființat un avanpost permanent peste râu, numit "Ark Village", care are camere comune, chicinete și o sală de ședințe.

Povestea din spatele teritoriului de pe Dunăre

Teritoriul a fost mult timp disputat între Croația și Serbia după destrămarea Iugoslaviei și războaiele balcanice din anii 1990. Jedlicka a revendicat terenul pe principiul „terra nullius”, adică ideea potrivit căreia un teritoriu nerevendicat aparține primei persoane care îl ocupă.

Croația a desfășurat unități ale poliției de frontieră și nave de patrulare pentru a împiedica încercările repetate ale organizatorilor Liberland de a ajunge în zonă, atunci când proiectul a fost lansat, în 2015. Poliția sârbă i-a împiedicat să treacă frontiera dinspre partea sa.

De când a fost declarat independent de către Jedlicka, există acum peste 1.262 de cetățeni înregistrați și 804.000 de cereri de cetățenie. O așezare de pe insulă, care are aproximativ dimensiunea Gibraltarului, funcționează din august 2023, un grup de bază de persoane menținând o prezență fizică permanentă. Aceștia dezvoltă terenul și au construit deja prima casă, au instalat infrastructură de bază și facilități pentru o marină.

Site-ul Liberland precizează că vizitatorii din afara UE care intră în zonă dinspre partea croată primesc, de regulă, o notificare prin care li se cere să părăsească teritoriul Croației în termen de șapte zile, însoțită de o interdicție temporară de reintrare.

Cu toate acestea, site-ul susține și că cele șapte zile sunt "mai mult decât suficiente pentru a obține cetățenia deplină a Liberland", prin participarea la construcții, curățarea terenului, realizarea infrastructurii sau alte proiecte comunitare.