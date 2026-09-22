Tată britanic, acuzat că a provocat din neatenţie moartea fiului său de 2 ani, căzut de la etajul 4 în Cipru

Un tată britanic urmează să apară în fața unei instanțe din Cipru, fiind acuzat că ar fi provocat "din neglijenţă" moartea fiului său de doi ani, care a murit după ce a căzut de la o fereastră aflată la etajul al patrulea.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, al cărui nume nu a fost făcut public, se afla în prima zi în vacanță cu familia în Paphos, pe 12 iulie, când copilul a murit.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția marţi, 22 septembrie, pentru provocarea morții printr-un "gest imprudent și periculos". El a fost arestat la doar câteva ore după ce fiul său a căzut de la balconul unui apartament aflat la etajul patru, pe 12 iulie. După ce s-a prezentat astăzi în fața Tribunalului Districtual din Paphos, acesta riscă acum până la patru ani de închisoare, conform DailyMail.

Tatăl fusese inițial ținut în arest preventiv timp de opt zile, fără să fie pus oficial sub acuzare, o decizie descrisă de presa locală drept unul dintre cele mai dure gesturi ale poliției cipriote. În timp ce se afla în arest, el a fost nevoit să îi spună printr-un apel video fiicei sale de cinci ani că fratele ei murise. Fetița și mama ei, o femeie de 38 de ani care lucrează în domeniul medical, s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii iulie.

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Analizele toxicologice au arătat că bărbatul avea în sânge o cantitate foarte mică de alcool, echivalentă cu aproximativ una sau două băuturi.

"Dezamăgirea clientului meu este evidentă. Nu este într-o stare bună", a declarat avocatul său, după ce procurorul general al Ciprului a respins cererea de oprire a procedurii din motive umanitare, potrivit TheGuardian.

Familia sperase ca George Savvides, procurorul general al Ciprului, să intervină și să oprească procesul, în condițiile în care rudele încă încearcă să facă față unei "pierderi de neimaginat".

"În aceste circumstanțe excepționale, nu credem că continuarea procesului penal este în interesul public. Acum, atenția ar trebui să fie îndreptată spre starea și recuperarea familiei", a spus avocatul bărbatului.

După ce a plătit o cauțiune de 30.000 de euro, pentru a putea reveni în Marea Britanie și a participa la înmormântarea copilului, în august, bărbatul a fost obligat să se întoarcă în Cipru. În caz contrar, risca extrădarea. Până pe 14 septembrie, acesta a trebuit să revină în țară și să își predea pașaportul.

Discuții despre modul în care autoritățile gestionează situația

Cazul a provocat noi discuții despre modul în care autoritățile cipriote au gestionat situația. Procurorii au declarat săptămâna trecută, în fața instanței din Paphos, că, deși procurorul general înțelege durerea tatălui, există un "interes public" ca procesul penal să continue.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul, despre care se spune că este bancher la una dintre cele patru mari firme internaționale de contabilitate și consultanță, riscă o pedeapsă de până la patru ani de închisoare. Acesta trebuie acum să aleagă între a pleda nevinovat, ceea ce ar duce la un proces care ar putea dura luni întregi, sau a pleda vinovat, în speranța că instanța va lua în considerare circumstanțele atenuante atunci când va stabili pedeapsa.

Avocatul său spune că, dacă va avea loc un proces penal, acesta ar putea dura mai multe săptămâni și ar putea fi extrem de greu pentru tată, care încă își plânge copilul.

Cu o zi înainte de audierea în care urma să își anunțe poziția, nu era încă clar cum intenționează bărbatul să conteste acuzația potrivit căreia ar fi provocat moartea fiului său "prin acțiuni neglijente, imprudente sau periculoase".

Cum a decedat micuţul

Băiețelul, care ar fi împlinit trei ani săptămâna trecută, a căzut de la o fereastră aflată la etajul al patrulea al hotelului și complexului turistic King Evelthon, situat pe coasta Chlorakas, în apropiere de Paphos. Tatăl spune că l-a așezat pe copil pe pervazul ferestrei, într-un coridor care ducea spre un lift pe care rudele urmau să îl folosească, fără să își dea seama că fereastra era întredeschisă.

Copilul a căzut apoi pe spate și a suferit răni grave la cap după ce a căzut pe o verandă aflată la aproximativ 10 metri mai jos. Rănile i-au fost fatale.

Cazul a stârnit tot mai multe critici în Cipru, o țară foarte dependentă de turism. Apărători ai drepturilor omului, comentatori din presă și diplomați au pus sub semnul întrebării lipsa de compasiune pe care, în opinia lor, autoritățile au arătat-o în gestionarea cazului.

Un diplomat din Nicosia, capitala Ciprului, a declarat că poliția și instanțele au respectat foarte strict legea, însă "nimeni nu a întrebat de ce fereastra nu avea bare de protecție". "Este greu de înțeles de ce se pune atât de mult accent pe ideea că tatăl ar fi un infractor și atât de puțin pe circumstanțele în care a murit copilul", a spus acesta. "De ce exista acea fereastră acolo și de ce era deschisă? Într-o țară în care regulile și autorizațiile pentru construirea hotelurilor nu sunt întotdeauna aplicate foarte strict, acestea sunt întrebări care nu ar trebui ignorate".

Un caz asemănător în Cipru, unde părinţii nu au fost puşi sub acuzare

"De ce sunt autoritățile atât de hotărâte să trateze accidentele tragice ca pe niște fapte penale?", se întreba o publicație din Cipru, amintind de un caz asemănător în care fiul de trei ani al unor imigranți africani a murit după ce a căzut de la balconul apartamentului familiei sale, aflat la etajul al șaselea al unui bloc din Nicosia.

La fel ca britanicul, părinții acelui copil au fost ținuți în arest mai multe zile, însă în cele din urmă au fost eliberați fără să fie puși sub acuzare.

Achilleas Demetriades, unul dintre cei mai cunoscuți avocați specializați în drepturile omului din Cipru, a declarat că britanicul a devenit victima unui "sistem învechit", care ar fi trebuit schimbat de mult timp.

Potrivit acestuia, în sistemul de justiție cipriot de după perioada colonială, astfel de decizii se află în totalitate la latitudinea procurorului general și nu pot fi contestate. "Din păcate, acest bărbat a devenit victima unui sistem învechit, în care o singură persoană, procurorul general, are puteri foarte mari, fără limite clare, iar acest sistem este în sfârșit analizat", a spus Demetriades, care a candidat la ultimele alegeri prezidențiale. "Acest lucru ridică, fără îndoială, probleme legate de drepturile omului", a mai spus el.