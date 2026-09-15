A găsit o comoară ascunsă de soț într-o cutie de biscuiți, înainte ca acesta să moară. Cât valorează astăzi

O femeie rămasă văduvă, care făcea ordine într-o magazie din apropiere de Cornwall, Anglia a avut parte de o descoperire neașteptată. Soțul ei, decedat între timp, avusese inspirația de a investi în aur în timpul recesiunii de la mijlocul anilor 1970, într-o perioadă în care prețurile erau scăzute.

Într-o cutie veche de biscuiți se aflau monede de aur în valoare de peste 113.000 de lire sterline, aproximativ 113.000 de euro.

Bărbatul pare însă să nu fi spus nimănui despre investiția făcută. El a păstrat într-o cutie de biscuiți 41 de monede sud-africane Krugerrand din aur și 21 de monede britanice sovereign, potrivit The Independent.

Comoara ascunsă timp de 50 de ani

Ascunse timp de aproximativ 50 de ani, monedele au fost descoperite abia atunci când femeia a început să facă ordine în locuința în care trăise împreună cu soțul său. Când cutia a fost deschisă, un reprezentant al casei de licitații a observat inițial mai multe monede din argint aflate deasupra. Abia după ce a verificat mai atent conținutul a descoperit aurul ascuns.

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Monedele se aflau încă în ambalajele lor individuale, alături de documentele originale de achiziție și de un ghid despre economisirea banilor. Cum valoarea aurului a crescut spectaculos față de anii '70, monedele Krugerrand au fost vândute la licitație pentru 100.000 de lire sterline, iar monedele britanice sovereign au adus încă 13.000 de lire.

David Lay, de la casa de licitații Lay's Auctioneers din Penzance, a explicat că monedele Krugerrand din aur de 22 de carate cântăresc fiecare 33,93 de grame.

Cât a plătit soţul femeii pentru fiecare monedă

Soțul femeii plătise inițial între 70 și 80 de lire sterline pentru fiecare monedă, în anul 1975.

"Doamna se gândea să se mute într-o locuință mai mică, iar eu am mers la ea acasă pentru a vedea câteva obiecte. Unul dintre ultimele locuri în care am intrat a fost atelierul. Acolo se afla o cutie de biscuiți foarte grea. Am pus-o jos, am deschis-o și am văzut monede din argint", a povestit reprezentantul casei de licitaţii.

Ulterior, cutia a fost verificată de expertul în monede al casei de licitații, care a descoperit monedele din aur, păstrate încă în ambalajele originale.

"A fost pur și simplu uimitor. Am mai avut parte de astfel de descoperiri, dar cantitatea aceea de aur a fost cu adevărat remarcabilă. Aproape toate monedele au fost bătute în 1975, într-o perioadă în care economia abia ieșea din recesiune, inflația era foarte ridicată, iar oamenii erau îngrijorați în legătură cu piața bursieră", a spus acesta.

De ce cumpărau oamenii aur în acea perioadă

În acea perioadă, unii oameni cumpărau aur pentru a-și proteja economiile în fața instabilității economice.

"Clienta noastră nu știa că soțul ei cheltuise câteva mii de lire pentru această investiție în aur, pe care apoi a ascuns-o fără să-i spună. Iar astăzi valorează 100.000 de lire", a mai precizat el.

Un reprezentant al casei de licitaţii a declarat că astfel de povești amintesc de vremurile în care oamenii își ascundeau economiile sub saltea sau sub podea, deoarece nu aveau încredere în bănci.

"Prețul aurului este uriaș în acest moment, așa că investiția făcută de acest bărbat s-a dovedit extraordinară. Soțul ei a fost cu adevărat foarte inspirat", a transmis reprezentantul casei de licitații.