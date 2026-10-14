La Paris, iubirea nu are nevoie de acte. Zeci de cupluri şi-au jurat dragostea în istoricul cartier Montmartre

Dragoste veşnică, dar fără contracte oficiale, birocraţie sau presiuni. Vorbim despre o tradiţie care celebrează decizia de a nu te căsători cu persoana iubită. Se întâmplă chiar în Paris, oraşul iubirii.

Zeci de cupluri au făcut schimburi de jurăminte de dragoste, in istoricul cartier Montmartre, lângă Basilica Sacre Coeur. Îndrăgostiţi de toate vârstele şi-au declarat devotamentul oferind o alternativă romantică și amuzantă pentru cei care consideră că dragostea adevărată nu are nevoie de acte.

În atmosfera romantică s-au integrat şi poveştile de iubire speciale dintre animalele de companie.