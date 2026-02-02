Adversarii lui Ilie Bolojan din partid au încercat să îl lase astăzi fără doi oameni de bază care îi susţin reformele. De cealaltă parte, PSD îi cere să aprobe un pachet de ajutoare sociale care ar anula aproape total economia care ar putea fi făcută de reforma administraţiei.

Ilie Bolojan a mers astăzi în Parlament, unde a blocat la limită puciul pregătit de rivalii săi din PNL, conduşi de şeful Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Facţiunea a încercat, fără succes, să îi înlocuiască din funcţii pe liderul deputatilor PNL, Gabriel Andronache, şi pe secretara Camerei Deputatilor, Arina Moş - ambii susţinuti de Ilie Bolojan. Surse Observator spun că premierul le-a transmis adversarilor din PNL.

"Nu vă cer să mă susţineţi pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior", a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL pentru sustinerea sa în functia de premier.

"Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României, nu sunt motive pentru aşa ceva.", spune Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan luptă şi cu liderii PSD care pun conditii pentru a rămâne la guvernare. Social-democraţii cer şi mai multe ajutoare pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile. Măsurile sociale pentru cinci milioane de oameni oameni ar costa bugetul trei miliarde 400 de milioane de lei.

"Sunt propuneri care încearcă să îmbunătăţească viaţa românilor, în special a românilor cu venituri mici. Deci nu va fi un pachet asumat în Parlament, astea sunt măsuri finanţate prin Bugetul de Stat.", a spus Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

Noile condiţii puse de PSD blochează, încă o dată, reforma administraţiei - un proiect negociat de 6 luni în Coaliţia de guvernare.

"Şi PNL, şi oricine va susţine măsuri dacă sunt bani. Dacă nu există bani in Buget nu ai cum sa sustii masuri sociale pt ca Bugetul treb sa fie echilibrat, ar trebui taiate cheltuieli, ca sa taiem cheltuieli ar trebui sa avem reforma administratiei care deocamdata e blocata si nu de PNL.", a adăugat preşedintele Senatului.

"Suntem ca în filmul ăla, de ce n-ai basca, dacă ai basca de ce n-ai eşarfa, în aşa fel încât să găsim la nesfârşit condiţii şi motive de tergiversare. August, suntem deja în februarie şi uitaţi-vă că nu am reuşit să închidem acest pachet.", a mai spus Ştefan Pălărie, senator USR.

Potrivit Guvenului, reforma administraţiei ar aduce economii în valoare de trei miliarde 700 de milioane de lei.

