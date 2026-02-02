Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ziua Internaţională a Clătitelor, sărbătorită cu preparate dulci şi sărate. Preţul pentru o porţie

Este Ziua Internaţională a Clătitelor, o ocazie perfectă să le mâncăm fără să căutăm scuze. De la reţeta simplă, aşa cum o mâncam la bunici şi până la cele mai sofisticate variante, clătitele au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani în Româina. Şi nu doar cele dulci, cu ciocolata, fructe sau gem, ci şi cele sărate, cu brânzeturi şi mezeluri. 

de Cristina Niță

la 02.02.2026 , 21:25

Reporter: Ce clătită facem aici?

Bucătar: Cremă de fistic, ciocolată albă şi topping de căpşuni

Reporter: Este cea mai complicată?

Articolul continuă după reclamă

Bucătar: Da, şi cea mai bună. 

Un desert după care te lingi pe degete, la propriu! Mai ales de Ziua Internaţională a Clătitelor. Reţeta este simplă, însă gustul desăvârşit este dat de ingredientele de calitate atent alese.   

"Aluatul nostru conţine ouă, lapte, zahăr, esenţă de vanilie.", a spus bucătarul

"Doar clătite dulci. Noi suntem băieţii dulci. Dulceaţa e făcută de noi, mai avem cu ciocolată, fistic, ciocolată albă.", a spus Mitică Apostol, Manager creperie

"Fisticul este foarte cerut în ultima vreme. A crescut cererea de fistic. Cea mai vândută ar fi cea de ciocolată, cea clasică, ciocolată şi banane. Asta ar fi.", a adăugat Dumitru Şamata, Manager creperie

În funcţie de compoziţie, clătitele costă între 12 şi 28 de lei.

"Unul dintre deserturile mele preferate. Cu gem de căpşuni, să zic.", spune un cumpărător

Clătitele nu sunt doar dulci, există şi variante sărate, cum este aceasta. Este umplută cu mozzarela, şuncă şi caşcaval. Se mânâncă cu ketchup şi poate înlocui o masă clasică.

"Prind popularitate. Sunt un fel de mâncare. Sunt mulţi studenţi care vin de dimineaţă şi comand înainte de cursuri.", a spus un alt angajat

Clătitele sărate costă 26-28 de lei.

"Avem cu şuncă şi cascaval şi crepita, ambele însoţite de sos. Foarte bune, foarte gustoase.", a precizat Bogdan Pleşumanager restaurant

"Crepe pizza. Este o clătită sărată şi foarte delicioasă. Este foarte bună.", a adăugat un alt cumpărător

Dulci sau sărate, un lucru este clar. Clătitele sunt printre cele mai populare preparate din lume.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

clatite ziua clatitelor
Înapoi la Homepage
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Ziua Internaţională a Clătitelor, sărbătorită cu preparate dulci şi sărate. Preţul pentru o porţie