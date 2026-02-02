Este Ziua Internaţională a Clătitelor, o ocazie perfectă să le mâncăm fără să căutăm scuze. De la reţeta simplă, aşa cum o mâncam la bunici şi până la cele mai sofisticate variante, clătitele au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani în Româina. Şi nu doar cele dulci, cu ciocolata, fructe sau gem, ci şi cele sărate, cu brânzeturi şi mezeluri.

Reporter: Ce clătită facem aici?

Bucătar: Cremă de fistic, ciocolată albă şi topping de căpşuni.

Reporter: Este cea mai complicată?

Bucătar: Da, şi cea mai bună.

Un desert după care te lingi pe degete, la propriu! Mai ales de Ziua Internaţională a Clătitelor. Reţeta este simplă, însă gustul desăvârşit este dat de ingredientele de calitate atent alese.

"Aluatul nostru conţine ouă, lapte, zahăr, esenţă de vanilie.", a spus bucătarul.

"Doar clătite dulci. Noi suntem băieţii dulci. Dulceaţa e făcută de noi, mai avem cu ciocolată, fistic, ciocolată albă.", a spus Mitică Apostol, Manager creperie.

"Fisticul este foarte cerut în ultima vreme. A crescut cererea de fistic. Cea mai vândută ar fi cea de ciocolată, cea clasică, ciocolată şi banane. Asta ar fi.", a adăugat Dumitru Şamata, Manager creperie.

În funcţie de compoziţie, clătitele costă între 12 şi 28 de lei.

"Unul dintre deserturile mele preferate. Cu gem de căpşuni, să zic.", spune un cumpărător.

Clătitele nu sunt doar dulci, există şi variante sărate, cum este aceasta. Este umplută cu mozzarela, şuncă şi caşcaval. Se mânâncă cu ketchup şi poate înlocui o masă clasică.

"Prind popularitate. Sunt un fel de mâncare. Sunt mulţi studenţi care vin de dimineaţă şi comand înainte de cursuri.", a spus un alt angajat.

Clătitele sărate costă 26-28 de lei.

"Avem cu şuncă şi cascaval şi crepita, ambele însoţite de sos. Foarte bune, foarte gustoase.", a precizat Bogdan Pleşu, manager restaurant.

"Crepe pizza. Este o clătită sărată şi foarte delicioasă. Este foarte bună.", a adăugat un alt cumpărător.

Dulci sau sărate, un lucru este clar. Clătitele sunt printre cele mai populare preparate din lume.

