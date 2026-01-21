Antena Meniu Search
Foto Satul care s-a transformat într-un regat de gheață. Ideea inedită avută de un localnic

A avut o idee și și-a văzut visul cu ochii. Acum satul transformat într-un regat de gheață adună anual oameni din întreaga lume, care vin să vadă minunea din Mojstrana, un sat alpin din Slovenia, situat la poalele Alpilor Iulieni, aproape de Parcul Național Triglav.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 22:15
Deși pare desprins dintr-un basm al lui Andersen, satul de gheață a fost ideea unui singur om. Iarna, temperaturile din Mojstrana scad frecvent sub zero grade. Apa care curge pe stâncile din Cheile Mlačca începe să înghețe treptat, strat peste strat. 

Cum a prins viață regatul de gheață

Aceste formațiuni apar în mod natural, fără intervenția omului. În urmă cu 30 de ani, un localnic a observat frumusețea deosebită a cheilor iarna și a decis să o pună în valoare.

A modelat anumite forme din gheață, a stabilizat zonele sigure pentru vizitatori, a adăugat sculpturi din gheață realizate manual, folosind apă, frig natural și unelte simple. Astăzi, localnicii participă cu toții la creearea minunii. Gheața nu este adusă din altă parte, este creată la fața locului, prin turnarea controlată a apei care îngheață natural.

Regatul de gheață din Mojstrana nu este un parc tematic permanent, ci un eveniment sezonier de iarnă, care depinde doar de temperaturile scăzute.

