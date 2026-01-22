În timp ce majoritatea localităţilor din ţară au votat majorarea taxelor şi impozitelor, există şi câteva unde nu s-a întâmplat acest lucru. O astfel de comună se află în judeţul Galaţi. Aici, deşi localnicii se bucură că nu au mai mult de plată, totuşi localitatea are de suferit. Fără bani şi fără modernizări.

În timp ce 90% dintre localități au votat majorarea taxelor și impozitelor, există și localități unde nu s-a întâmplat asta.

Situația este una simplă. Comuna Drăgănești se află acum în blocaj financiar. Asta pentru că nu a fost votată în Consiliul Local majorarea taxelor și impozitelor. Nu a fost votat acest lucru pentru că există o luptă politică continuă între consilieri și primari și invers. Ce înseamnă asta?

Tot ce înseamnă proiecte în derulare de modernizare, cum ar fi rețea de apă și canalizare, a fost sistate. Lucrările s-au sistat și a ajuns proiectul la o valoare de 75%. A fost realizat până acum. La fel și la școală s-a lucrat până acum în proporție de 80%. Modernizarea școlii a ajuns până la 80%, dar lucrările s-au sistat și aici. Muncitorii au plecat de pe șantier pentru că nu mai sunt bani. În același timp, pentru luna ianuarie, s-au găsit bani de salarii și de facturi de utilități. În schimb, pentru februarie nu se știe dacă vor mai fi. Asta pentru că, în lipsa acestei majorări, primăria nu mai primește nici de la stat bugetul necesar pentru funcționare, bani pe care îi primea anual și care reprezentau destul de mult pentru o comună din mediul rural.

Este un blocaj financiar care, deocamdată, pare că nu are rezolvare. Cei care nu au votat această majorare de taxe și de impozite au spus că au făcut acest lucru doar în formă de protest, deși cu toții știu că locarnicii sunt cei care suferă cel mai mult.

Nu este singura comună din această zonă care se află în această situație. La fel este și Comuna Fitionești din Vrancea, care se află într-un blocaj financiar similar, tot din cauza acestor majorări de taxe și impozite care nu au fost aprobate.

