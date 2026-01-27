Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici

În timp ce pentru multe locuri din lume includerea pe lista patrimoniului mondial UNESCO este un motiv de mândrie, pentru un mic sat din Slovacia această recunoaștere s-a transformat într-un coșmar. Localnicii din Vlkolínec cer acum ca satul lor să fie scos de pe lista UNESCO, spunând că faima le-a distrus tihna de zi cu zi.

Vlkolínec este un sat izolat din Munții Carpați, cunoscut pentru cele 43 de case colorate din lemn, unele vechi de sute de ani. În 1993, UNESCO l-a declarat patrimoniu mondial, descriindu-l drept "un exemplu remarcabil de așezare rurală tradițională din Europa Centrală", foarte bine conservată.

Însă, la peste 30 de ani de la primirea titlului, locuitorii spun că această "onoare" i-a transformat într-o atracție turistică forțată. Aproximativ 100.000 de turiști vizitează anual satul, deși aici mai trăiesc doar 4 familii, în total 14 persoane, potrivit Bild şi The Mirror.

Oamenii se plâng că turiștii le calcă zilnic prin grădini, se uită pe geam în bucătării și le invadează complet intimitatea. "UNESCO ne-a transformat într-o grădină zoologică pentru turiști", spune unul dintre localnici. "Ne simțim priviți ca niște exponate, nu ca oameni."

Pe lângă lipsa de intimitate, regulile stricte de conservare au făcut viața aproape imposibilă. Localnicii nu mai au voie să crească animale, să cultive pământul sau să-și repare liber casele. Fiecare cui, scândură sau țiglă trebuie aprobată în prealabil. "Stilul de viață care făcea satul special a fost interzis chiar de regulile care ar fi trebuit să-l protejeze", spun ei.

În urmă cu 30 de ani, în sat trăiau șapte familii, cu 27 de locuitori. Astăzi, multe case sunt doar locuințe de vacanță sau de weekend și rămân goale cea mai mare parte a anului, în timp ce grupuri de turiști se plimbă pe străzi.

