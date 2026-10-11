Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață

În fabricile de trabucuri din Cuba există o meserie mai puțin obișnuită: oameni angajați să le citească muncitorilor ziare, romane sau poezii în timp ce aceștia lucrează. Tradiția datează din secolul al XIX-lea și s-a păstrat până în prezent, devenind o parte importantă a culturii cubaneze, scrie Blic .

Meseria este cunoscută sub numele de "lector de tabaquería" și a apărut în Havana, în secolul al XIX-lea, când muncitorii din fabricile de trabucuri petreceau ore întregi la mesele de lucru, efectuând operațiuni manuale care necesitau multă atenție și concentrare.

Pentru a face zilele de muncă mai plăcute și pentru a combate monotonia, angajații au început să asculte lecturi în timp ce lucrau. Astfel, în fabrici a apărut un cititor care le prezenta muncitorilor știri din ziare, fragmente din romane, poezii sau alte opere literare.

Muncitorii aleg cărțile pe care vor să le asculte

Cititorul stă, de obicei, pe o platformă înălțată, astfel încât să poată fi văzut și auzit de toți angajații. Dimineața, citește adesea ziare, pentru ca muncitorii să fie la curent cu evenimentele din țară și din lume. Ulterior, sunt citite romane, eseuri, texte istorice, poezii și chiar lucrări de filosofie sau sociologie.

Articolul continuă după reclamă

Un aspect aparte al acestei tradiții este faptul că muncitorii participă activ la alegerea lecturilor. Astfel, angajații nu sunt doar simpli ascultători, ci decid împreună ce cărți vor fi citite în timpul programului de lucru.

În acest fel, fabricile devin și spații în care oamenii au acces la literatură, informații și cultură, fără a fi nevoiți să își întrerupă activitatea.

O tradiție păstrată de peste un secol în Cuba

De-a lungul timpului, această meserie a devenit parte a identității culturale a Cubei. Cititorii sunt apreciați pentru rolul pe care îl au în viața muncitorilor, contribuind atât la combaterea monotoniei, cât și la crearea unui sentiment de comunitate în rândul angajaților.

Tradiția a influențat inclusiv denumirile unor produse cubaneze, inspirate din operele literare și personajele preferate ale muncitorilor.

Chiar dacă în prezent există podcasturi și cărți audio, obiceiul continuă să fie unul aparte prin faptul că toți angajații ascultă aceeași lectură, în același timp.

Cuba și-a confirmat participarea la Expo 2027 Belgrad, unde își va prezenta cultura, tradițiile și inovațiile.