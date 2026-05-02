Un influencer de 23 de ani din Germania a stabilit un nou record mondial pentru că a rezolvat mai repede decât oricine de pe planetă un cub Rubik în timpul unui salt cu paraşuta. Tânărul a reuşit să rezolve jocul minţii în doar 23,3 secunde, deasupra unui golf din Africa de Sud.Tânărul a declarat că şi-a propus să atingă acest obiectiv încă de la 18 ani, dar a trebuit să aştepte până când a obţinut licenţa de paraşutist.

Rezolvarea unui cub Rubik este, pentru mulți, o provocare care necesită concentrare, viteză și mult exercițiu, scrie NDTV. Însă un tânăr din Germania a dus această abilitate la un alt nivel, reușind să rezolve puzzle-ul în timp ce se afla în cădere liberă, la o viteză de peste 160 km/h, potrivit Guinness World Records.

Record mondial stabilit în cădere liberă

Tom Kopke a stabilit un nou record mondial pentru cea mai rapidă rezolvare a unui cub Rubik în timpul unei căderi libere. Tânărul a finalizat provocarea în doar 23,333 de secunde, în timpul unui salt efectuat deasupra orașului Mossel Bay, din Africa de Sud, în luna februarie.

Performanța sa a depășit recordul anterior, de 28,250 de secunde, stabilit în 2023 de australianul Sam Sieracki.

Tom, student la Medicină în vârstă de 23 de ani, a povestit că a învățat să rezolve cubul Rubik la 18 ani și a petrecut mult timp perfecționându-și tehnica.

El realizase anterior un videoclip în care încerca provocări neobișnuite cu acest puzzle și menționase că își dorește să îl rezolve în timp ce face skydiving.

Obstacolele din drumul către record

"La acel moment, nu aveam banii sau timpul necesar pentru a obține o licență de parașutism, așa că nu am putut duce ideea mai departe", a explicat tânărul.

Cu toate acestea, în același videoclip, el a reușit să rezolve șase cuburi Rubik sub apă, performanță care i-a adus un titlu Guinness World Records.

De asemenea, Tom a învățat să rezolve cubul și legat la ochi, demonstrând că își poate duce pasiunea la niveluri extreme.

