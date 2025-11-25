Omul care a mers pe jos timp de 27 de ani în jurul lumii. Povestea inedită a britanicului Karl Bushby

A pornit în călătorie în urmă cu 27 de ani şi de atunci nu s-a mai oprit. Este povestea britanicului Karl Bushby care a plecat pe jos în jurul lumii.

Un aventurier britanic a călătorit aproape trei decenii ca să afle care sunt cele mai înfricoșătoare locuri de pe Pământ. Bărbatul vrea să devină primul om care călătorește fără întrerupere în jurul lumii. Călătoria sa a început în Chile, în 1998.

Britanicul Karl Bushby, un fost parașutist în vârstă de 56 de ani, călătorește în jurul lumii de 27 de ani. În curând, el se va întoarce în Marea Britanie, după aproape trei decenii petrecute pe drumuri, potrivit express.co, citat de Mediafax.

Cele mai înfricoșătoare locuri de pe Pământ

Fostul parașutist își dorește să devină prima persoană care realizează o călătorie continuă în jurul lumii. El a început „Expediția Goliat” în Chile în 1998 și a trecut prin numeroase aventuri.

A parcurs circa 36.000 de mile, a înotat prin Marea Caspică și a trecut prin continentele american și asiatic. Aproape de finalul călătoriei sale, el a dezvăluit care au fost cele mai înfricoșătoare locuri prin care a trecut.

Prima mare încercare a avut loc în timp ce britanicul traversa faimoasa Strâmtoare Darién, care leagă America Centrală de America de Sud. El s-a trezit „în mijlocul unei zone de război”.

„Și apoi există un strat întreg deasupra acestuia, format din carteluri și plantații de droguri, și apoi o junglă cu adevărat, cu adevărat dură”, a relatat aventurierul pentru CBS News.

Aflată în Panama și Columbia și recunoscută ca una dintre cele mai periculoase rute de migrație de pe Pământ, Strâmtoarea Darién este o trecere de 96 de kilometri, cu munți, ape și păduri tropicale. Pericolele sale includ temperaturi ridicate, ploi abundente, râuri vijelioase, țânțari purtători de boli, crocodili, șerpi veninoși, dar și numeroși criminali, traficanți de droguri și de persoane.

Karl Bushby a relatat și o aventură înfricoșătoare pe care a avut-o în Strâmtoarea Bering, situată între oceanele Pacific și Arctic. Acolo, el a întâlnit un urs polar.

„Ești într-o lume foarte serioasă care te va ucide în 20 de minute dacă dai greș”, a spus Bushby.

Situată între Alaska și Rusia, strâmtoarea este un paradis pentru animalele sălbatice, inclusiv balenele și urșii polari. În ciuda pericolului, Karl a reușit să finalizeze traversarea alături de un american numit Dimitri Kieffer.

Cei doi au trecut din Alaska în Siberia, navigând pe bucăți de gheață și înotând prin porțiuni de apă deschisă.La sosire au fost arestați de autoritățile ruse pentru intrare ilegală.

Ei au fost deportați și s-au îndreptat către Budapesta și apoi Marea Britania.

În ciuda aventurilor înfricoșătoare, britanicul susține că „99,99% din lume este bună”. El se declară înfricoșat de întoarcerea și readaptarea la traiul normal.

