Oraș medieval pierdut, redescoperit într-o pădure: monede, unelte și arme de acum 1.000 de ani

Un oraș medieval dispărut a fost redescoperit într-o pădure de către arheologi, iar noile dovezile ajută la reconstruirea unei imagini de ansambu asupra unei vieți de altădată. Rămășițele orașului Stolzenberg, despre care cercetătorii cred că s-a prăbușit în secolele XIV sau XV, au fost descoperite într-o pădure de lângă satul modern Sławoborze din Polonia.

Orașul a fost fondat la granița regiunilor Pomerania și Neumark, o zonă istoric contestată de Germania și Polonia. Inițial, cercetătorii au fost ghidați de surse istorice pentru a găsi rămășițele orașului, dar nu au descoperit dovezi care să confirme locația medievală.

Extinzând căutările, au dat peste valuri masive de pământ și un șanț adânc de 5,5 metri, potrivit arheologului Marcin Krzepkowski. O investigație geofizică recentă a confirmat locația orașului pierdut, pe baza artefactelor arheologice și a datelor cartografice.

Stolzenberg, orașul medieval uitat

Articolul continuă după reclamă

"Rezultatele acestor cercetări au eliminat orice îndoială rămasă", a spus Krzepkowski.

În centrul zonei, înconjurată de șanț, au fost descoperite anomalii magnetice regulate, indicând existența clădirilor care înconjurau piața centrală dreptunghiulară a orașului, tipică pentru orașele medievale fondate după legea germană. De asemenea, urmele clădirilor sunt vizibile de-a lungul străzii care ducea către poarta orașului.

Detectoarele de metale au descoperit peste 400 de artefacte, unele datând din Epoca Bronzului, iar altele, conserve de carne și unt, din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cele mai valoroase pentru cercetători au fost artefactele medievale, inclusiv monede de argint, elemente de curea metalice și catarame pentru hainele burghezilor medievali, precum și unelte precum cuțite și lacăte de fier.

Cea mai semnificativă descoperire a fost prezența grenadelor de tun și a gloanțelor de plumb, legate de o bătălie din 1761 între forțele rusești și prusace, în timpul Războiului de Șapte Ani.

"Toate aceste artefacte atestă trecutul bogat și complex al acestui loc, nu doar perioada târzie a Evului Mediu, când exista orașul Stolzenberg", a mai spus arheologul.

Motivul abandonării orașului rămâne necunoscut, dar cercetătorii consideră că ar fi fost mai mulți factori: relocarea orașelor, amenințarea inundațiilor, schimbarea rutelor comerciale sau concurența cu alte orașe din apropiere, potrivit The Sun.

Specialiștii speră să identifice primăria și biserica orașului, să afle mai multe despre structura urbană și să studieze starea de sănătate și dieta locuitorilor prin analize bioarheologice.

Chiar și după ani de cercetări, echipa lui Krzepkowski spune că este "abia la începutul călătoriei".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰