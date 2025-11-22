Video Pâinea de aur. Reţeta inedită a unei echipe de cercetători de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
Visul cercetătorilor de la Facultatea de Inginerie Alimentară din Suceava şi Universitatea Tehnică a Moldovei a fost să transforme laboratorul într-o brutărie de aur. Şi s-a îndeplinit. La Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025, care s-a desfăşurat la Galaţi, aceştia au valorificat materiile prime şi au obţinut două medalii de aur pentru două invenţii spectaculoase.
Pâine din făină de triticale cu borhot de malţ brun. La asta a muncit o echipă de cercetători de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava zile întregi. Ingredientele au fost aduse special din Republica Moldova.
Aluatul este, însă, pretenţios. Ingredientele pentru maia au nevoie de hidratare, astfel că procesul de fermentare durează şapte zile. Abia apoi pâinea urmează să fie coaptă.
Rezultatul: o pâine plină de proteine şi fibre, demnă de medalia de aur.
Cercetătorii nu s-a oprit la un singur produs - pastele din făină de triticale cu borhot de malţ blond au cucerit juriul, iar echipa a reuşit să obţină şi a doua medalie.
Echipa de la Suceava urmează acum să înregistreze produsele la OSIM, pentru a le breveta.
