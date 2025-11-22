Visul cercetătorilor de la Facultatea de Inginerie Alimentară din Suceava şi Universitatea Tehnică a Moldovei a fost să transforme laboratorul într-o brutărie de aur. Şi s-a îndeplinit. La Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025, care s-a desfăşurat la Galaţi, aceştia au valorificat materiile prime şi au obţinut două medalii de aur pentru două invenţii spectaculoase.

Pâine din făină de triticale cu borhot de malţ brun. La asta a muncit o echipă de cercetători de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava zile întregi. Ingredientele au fost aduse special din Republica Moldova.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aluatul este, însă, pretenţios. Ingredientele pentru maia au nevoie de hidratare, astfel că procesul de fermentare durează şapte zile. Abia apoi pâinea urmează să fie coaptă.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatul: o pâine plină de proteine şi fibre, demnă de medalia de aur.

Cercetătorii nu s-a oprit la un singur produs - pastele din făină de triticale cu borhot de malţ blond au cucerit juriul, iar echipa a reuşit să obţină şi a doua medalie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Echipa de la Suceava urmează acum să înregistreze produsele la OSIM, pentru a le breveta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰