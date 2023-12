Vezi și

Autenticul românesc este reinterpretat şi ridicat la rang de artă. Ingredientul secret? Puţin umor pişcător.

Masa tradiţională de 1 decembrie cu preparate reinterpretate

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Preparatul se numeşte "Când îţi furi căciula singur", iar povestea din spate este că trufele din România sunt trimise în Italia, apoi cumpărate la un preţ premium din Italia ca trufe italieneşti.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: O masă tradiţională nu are cum să fie autentică fără mămăliga cu brânză şi smântână, fie ea şi fine dining. În farfurie, are înfăţişarea unei trufe, însă haideţi să vedem dacă gustul este unul autentic. Este gustul copilăriei!

Cei care au ales să sărbătorească Ziua Naţională în acest restaurant fine dining se vor bucura de o experienţă originală, dar vor plăti şi un preţ pe măsură.

Radu Ionescu, chef restaurant fine dining: Este vorba de mai mult decât o cină de 1 Decembrie. Pentru această seară, un meniu de nouă preparate are preţul de 550 de ron şi partea de wine-pairing este separat 400 de lei.

Chef Nicolai şi-a propus o călătorie în timp pentru oaspeţii săi

Nicolai Tand, chef bucătar: Facem un mousse din tăieţei cu lapte. Pe care îi fierbem simplu, cu zahăr, lejer, dulce. După aceea, îi blendăm. Punem puţin de gelatină. Am făcut un fel de gem lichid de prune, o să punem spumă de tăiţei cu lapte şi deasupra o să pun nişte zahăr.

De la masa cu delicatese nu lipseşte pateul cu pâine: gustarea muncitorească s-a transformat, însă, într-un fel sofisticat.

Nicolai Tand, chef bucătar: Am făcut un parfait din ficat de pui organic, de la o fermă de lângă Bucureşti, am făcut o pâine de casă, cu multă telemea sărată. Am montat parfaitul într-o conservă, tocmai ca să ducem la ideea din acea perioadă.

Restaurantele n-au lăsat neatins de idei inovatoare nici desertul

Alexandru Ignat, manager: O reţetă reinterpretată cât şi modul lor de plating. Cu asta îi aşteptăm pe oaspeţii noştri de astăzi, să-i încântăm cu gustul şi cu forma lor.

O porţie de papanaşi într-un restaurant premium din Capitală costă aproximativ 50 de lei.

