Ştiaţi că sportul nu-i face doar mai puternici pe copii, ci și mai deştepţi? Un studiu recent arată că activitatea fizică organizată le poate ridica media de IQ cu 4 puncte. Pentru un copil de dificultăţi de concentrare sau cu anxietate, face chiar minuni. Întrebarea e la ce sport să-l înscrii când tot ce-l atrage mai mult are legătură cu ecranele şi cu jocurile video?

de Alexandru Munteanu

la 03.12.2025 , 18:15

Reporterul Observator Alex Munteanu a fost într-o sală care îşi propune să îmbine jocurile video cu aprtitudini de care cei mici ar avea nevoie: 

