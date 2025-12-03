Video Cum arată arena în care se îmbină jocurile video cu sportul fizic
Ştiaţi că sportul nu-i face doar mai puternici pe copii, ci și mai deştepţi? Un studiu recent arată că activitatea fizică organizată le poate ridica media de IQ cu 4 puncte. Pentru un copil de dificultăţi de concentrare sau cu anxietate, face chiar minuni. Întrebarea e la ce sport să-l înscrii când tot ce-l atrage mai mult are legătură cu ecranele şi cu jocurile video?
Reporterul Observator Alex Munteanu a fost într-o sală care îşi propune să îmbine jocurile video cu aprtitudini de care cei mici ar avea nevoie:
