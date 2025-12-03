Ştiaţi că sportul nu-i face doar mai puternici pe copii, ci și mai deştepţi? Un studiu recent arată că activitatea fizică organizată le poate ridica media de IQ cu 4 puncte. Pentru un copil de dificultăţi de concentrare sau cu anxietate, face chiar minuni. Întrebarea e la ce sport să-l înscrii când tot ce-l atrage mai mult are legătură cu ecranele şi cu jocurile video?

Reporterul Observator Alex Munteanu a fost într-o sală care îşi propune să îmbine jocurile video cu aprtitudini de care cei mici ar avea nevoie:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alexandru Munteanu Like Iubesc televiziunea! Este locul în care pot face lucrurile cu pasiune, creativitate și entuziasm. Prima mea experiență serioasă cu microfonul a venit încă din clasa a VIII-a. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰