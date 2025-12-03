Copil de 2 ani, găsit lângă părinţii săi morţi. Încerca să se joace cu ei, crezând că dorm, în SUA

Un copil de doi ani a fost găsit plin de sânge lângă părinţii săi morţi. Micuţul încerca să se joace cu ei, crezând că dorm. Cuplul american fusese împuşcat de un vecin, care acum şi-a primit condamnarea.

Justin și Amber Hicks au fost uciși în casa lor de Matthew Lanz, în timp ce copilul cuplului dormea ​​la etaj. Băiețelul de doi ani a fost găsit acoperit de sânge și cuibărit lângă părinții săi. Încerca să se joace cu ei şi nu înţelegea de ce nu se trezesc.

Lanz a fost arestat pentru mai multe acuzații, inclusiv crimă, și a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare într-un proces care s-a încheiat săptămâna trecută. Autoritățile au susţinut că Lanz a intrat în casa cuplului din Acworth, Georgia, pe ușa din spate și i-a împușcat mortal pe 17 noiembrie 2021.

Copilul cuplului a fost nevătămat, iar Lanz nu știa că acesta dormea ​​sus, a relatat Atlanta News First, potrivit Metro.

Găsit jucându-se lângă părinţii morţi

În timpul procesului, tatăl lui Justin a spus că s-a dus la casa cuplului să vadă ce mai fac după ce Amber a lipsit de la serviciu și niciunul dintre ei nu a răspuns la mesaje. Când poliţiştii au ajuns, l-au găsit pe copil încercând să se joace cu ei pentru a le atrage atenția.

Era acoperit de sânge și în scutece neschimbate, lăsat să rătăcească prin casă timp de 12 ore, fără să înțeleagă că părinții lui erau morți.

La câteva zile după crimă, poliția l-a arestat pe Lanz după ce ar fi intrat prin efracție într-o reședință din Sandy Springs, unde ar fi înjunghiat un ofițer de mai multe ori în gât înainte de a fi împușcat de un alt polițist.

Două condamnări pe viaţă

Cazul lui Lanz a fost amânat de mai multe ori din cauza unor întrebări legate de competența sa de a fi judecat, din cauza unor suspiciuni de schizofrenie.

În timpul procesului, nu a fost stabilit niciun motiv pentru crime, dar procurorii au susținut că Lanz le-a spus anterior poliției că a văzut „lumini demonice” în casele cuplului. De asemenea, el a mai spus că fratele său, care s-a sinucis cu câteva luni înainte de uciderea soţilor Hicks, a fost deranjat de ei.

Lanz a primit trei condamnări pe viață, două fără posibilitatea de eliberare condiționată și 32 de ani de detenție, toate consecutive.

