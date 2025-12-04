Satul care este izolat de lume 310 zile pe an îşi redeschide porţile pentru turişti. Când poate fi vizitat

Un sat abandonat, care este închis publicului timp de 310 zile pe an, urmează să se redeschidă în această lună. Satul Imber, situat în comitatul Wiltshire din Marea Britanie, datează din secolul XI și a fost folosit și ca zonă de antrenament militar. Locaţia inedită va putea fi vizitată de turiștii curioși în perioada 29 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026, scrie The Sun.

Deşi nu mare parte din sat a rămas neatinsă, încă există case și clădiri abandonate care pot fi explorate de turiştii curioşi. De exemplu, clădirea fostului pub The Bell Inn este încă în picioare. Printre alte clădiri care s-au păstrat se numără un conac, o fermă, casele fermierilor, o mică școală și patru blocuri de locuințe construite în 1938, scrie The Sun.

Biserica St. Giles, aflată în apropiere, datează din secolul al XIII-lea și a fost declarată monument istoric. "Biserica St. Giles va fi deschisă vizitatorilor între orele 11:00 și 16:00. Vor fi disponibile gustări ușoare", a anunţat un reprezentant.

Satul Imber, plin de mister şi pericole

La ultima "zi a porţilor deschise", din august, vizitatorii au fost întâmpinați cu numeroase avertismente. Unele semne din zonă stau în picioare și astăzi: Pericol - muniție militară neexplodată. Nu părăsiți carosabilul.

Existenţa satului Imber este consemnată încă din 1086. Atunci s-a format ca o comunitate izolată care depindea în mare parte de agricultură. Deținut de Ministerul Apărării din 1932, accesul publicului este permis doar câteva zile pe an, de regulă o dată primăvara, vara și în perioada sărbătorilor de iarnă.

În anul 1943, cei aproximativ 150 de locuitori au fost evacuați pentru a face loc antrenamentelor trupelor americane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În ciuda încercărilor unora dintre foștii locuitori de a reveni, satul este în continuare controlat de Ministerul Apărării şi rămâne o atracţie turistică de care puţini se pot bucura.

