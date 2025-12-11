Și-a cumpărat o pușculiță hidoasă de la un târg de vechituri și a descoperit că a făcut o adevărată afacere

Gunoiul unora poate fi comoara altora. O americancă a descoperit o sumă importantă de bani, după ce a cumpărat o pușculiță hidoasă de la un târg de vechituri. A dat aproape 11 dolari și și-a scos investiția de aproape 200 de ori.

Katrina Miles, o americancă care caută în mod regulat obiecte vintage, a prezentat într-un clip pe TikTok ce a descoperit într-o pușculiță achiziționată de la Goodwill pentru 10,99 dolari (9,43 euro). În interior se aflau mai multe teancuri de bancnote: 2.028 de dolari în total, adică 1.743,37 euro.

„Toată lumea îmi spune: De ce ai vrea să cumperi pușculița aia? E oribilă și înfricoșătoare!”, a spus femeia. „E vintage, datează din anii 1970 și nu e chiar atât de înfricoșător”, a explicat ea. „Când am scos dopul, am văzut mai multe pungi de plastic legate între ele”, a adăugat ea. Fiecare dintre cele opt pungi conținea câte un teanc de bancnote, potrivit Le Parisien.

Și-a scos investiția de aproape 200 de ori

Articolul continuă după reclamă

„Am descoperit deja o mulțime de lucruri foarte aleatorii la piețele de vechituri, dar niciodată nu am găsit atâția bani. Aveam de gând să vând acest porc, dar acum nu mai e nevoie, am bani cash”, s-a bucurat Katrina Miles.

Copleșită de remușcări, vânătoarea de chilipiruri a contactat chiar și Goodwill, în ciuda faptului că numeroși utilizatori online au sfătuit-o să păstreze banii fără să spună nimic. „M-am simțit vinovată. Dacă cineva i-ar fi dat din greșeală?”, s-a întrebat ea. Așa că americanca a sunat la magazinul second-hand: „Nu am spus ce am găsit, am întrebat dacă cineva a revendicat porcul și au spus nu, așa că presupun că pot păstra banii”, a relatat ea. "Și ca să închei: Acesta este semnul să cumperi la mâna a doua, habar n-ai ce ai putea găsi”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰