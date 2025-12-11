Antena Meniu Search
Video Momentul când un translator izbucnește în plâns în PE, în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani

Moment plin de emoție în Parlamentul European. În timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani, o tânără a izbucnit în lacrimi atunci când copilul povestea despre ultima clipă când și-a văzut mama. 

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 12:42
Momentul când o interpretă izbucnește în plâns în PE, în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani Interpretă în lacrimi în Parlamentul European - X/Nexta

Roman Oleksiv a vorbit în Parlamentul European, în cadrul unei prezentări de filme documentare despre copiii ucraineni. Copilul de 11 ani a fost grav rănit și a povestit despre momentul când el și mama lui au fost surprinși de un atac rusesc în Vinniţa, oraș din sud-vestul Ucrainei.

"Pe 14 iulie 2022, eu și mama eram în Vinniția când au fost aruncate trei bombe rusești. A fost ultima dată când am văzut-o pe mama și am putut să îmi iau rămas bun de la ea", povestea Roman.

Ultimul rămas bun

Articolul continuă după reclamă

A fost momentul când traducătoarea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a avut nevoie de intervenția unui coleg pentru a continua traducerea.

"Am văzut-o stând sub plăci de beton și i-am zărit părul, am apucat să o mângâi pe păr și să îi spun adio. Apoi, am fost în comă, în operații, 36 de operații diferite, mai mult de 100 de zile de recuperare și aproape trei ani de tratament și recuperare în Germania", a continuat copilul.

În ciuda tuturor problemelor, Roman s-a întors la școală, la dans și la muzică.

Pentru el, războiul nu înseamnă doar urmele lăsate pe chip și pe trup, ci și cele din suflet. Ultima răsuflare a mamei lui și ultimul rămas bun. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

