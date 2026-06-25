Primele semne că aparatul de aer condiționat a acumulat bacterii și mucegai. Nu aștepta mirosul urât

În fiecare vară, milioane de oameni pornesc aparatul de aer condiționat fără să se gândească prea mult la ce se află în interiorul lui. Dacă răcește bine și nu face zgomote ciudate, totul pare în regulă. Totuși, trebuie să ții cont de faptul că un aparat de aer condiționat poate deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, mucegaiului și altor microorganisme cu mult înainte să apară celebrul miros neplăcut care îi face pe mulți să programeze o curățare.

Aparatul de aer condiționat trebuie curățat oricât de des este nevoie, mai ales dacă ai animale de companie - ProfiMedia

Problema este că mirosul urât reprezintă adesea un semn tardiv. În multe cazuri, microorganismele s-au acumulat deja de săptămâni sau chiar luni pe filtre, serpentine și în tava de condens. Efectele pot fi resimțite nu doar la nivelul aparatului, ci și de către persoanele care locuiesc în casă.

De ce apar bacteriile în aerul condiționat

La prima vedere, un aparat de aer condiționat pare un loc puțin probabil pentru dezvoltarea microorganismelor. În realitate, interiorul lui oferă exact ceea ce au nevoie multe bacterii și fungi. Umezeala, temperaturile moderate și depunerile de praf și materia organică te pot îmbolnăvi.

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În timpul funcționării, aerul cald din încăpere intră în contact cu evaporatorul rece. Se formează condens, iar apa rezultată este colectată și evacuată. Dacă filtrele nu sunt curățate regulat sau dacă sistemul de drenaj nu funcționează corect, umezeala poate rămâne în interior și poate favoriza dezvoltarea coloniilor microbiene.

Potrivit specialiștilor de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), umiditatea acumulată în sistemele de climatizare reprezintă unul dintre principalii factori care favorizează dezvoltarea mucegaiului și a microorganismelor în spațiile interioare.

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Primul semn nu este mirosul, ci reacția organismului

Mulți oameni așteaptă să simtă un miros de mucegai sau de umezeală pentru a lua măsuri. Medicii spun însă că organismul poate observa problema înaintea nasului.

Dacă observi că începi să strănuți imediat după pornirea aerului condiționat, că îți lăcrimează ochii sau că apare o senzație de iritație a gâtului care dispare atunci când părăsești încăperea, este posibil ca aparatul să răspândească particule de praf, alergeni sau spori de mucegai.

Potrivit American College of Allergy, Asthma & Immunology, filtrele murdare și sistemele de ventilație insuficient întreținute pot contribui la agravarea simptomelor alergice și respiratorii.

Tusea seacă și senzația de nas înfundat pot fi indicii importante

Un alt semn ignorat frecvent este apariția unor simptome respiratorii aparent banale. Dacă te trezești dimineața cu nasul înfundat, cu senzația de gât uscat sau cu o tuse ușoară care apare doar în încăperile climatizate, problema nu este întotdeauna aerul rece în sine.

Specialiștii explică faptul că particulele microscopice acumulate în sistemul de climatizare pot irita căile respiratorii și pot accentua sensibilitatea persoanelor predispuse la alergii sau astm.

Un raport publicat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arată că expunerea la mucegai în spațiile interioare este asociată cu simptome respiratorii, iritații ale mucoaselor și agravarea unor afecțiuni preexistente.

Importanța curățării aparatului de aer condiţionat

Aerul pare „greu”, deși temperatura este confortabilă

Un semn mai subtil este senzația că aerul din încăpere nu este proaspăt, chiar dacă aparatul funcționează normal și temperatura este plăcută. Unii oameni descriu această stare ca pe o senzație de aer „stătut”, „încărcat” sau „greu de respirat”. În multe cazuri, aceasta apare din cauza acumulării de particule, praf și microorganisme în filtre și pe componentele interne.

Nu este obligatoriu să existe un miros evident. Uneori concentrațiile sunt suficiente pentru a afecta confortul respirator fără a produce un miros perceptibil.

Petele negre de pe filtre sunt un semnal de alarmă

Dacă ridici capacul aparatului și observi puncte negre, depuneri cenușii persistente sau zone cu aspect pufos pe filtre, este momentul pentru o curățare serioasă. Specialiștii spun că nu orice depunere închisă la culoare reprezintă mucegai, însă prezența acestora indică faptul că aparatul acumulează contaminanți care nu ar trebui să rămână acolo luni întregi.

În locuințele cu animale de companie, fumători sau trafic intens de praf, acumulările pot apărea mult mai rapid decât cred proprietarii.

Legionella, bacterie rară, dar periculoasă

Atunci când se discută despre bacterii în sistemele de climatizare, apare frecvent numele Legionella, bacteria responsabilă de boala legionarilor.

Este important de precizat că aparatele de aer condiționat rezidențiale moderne prezintă un risc foarte redus comparativ cu sistemele industriale complexe, turnurile de răcire sau instalațiile mari de climatizare din clădiri. Totuși, specialiștii subliniază că întreținerea regulată rămâne esențială pentru prevenirea dezvoltării microorganismelor în orice sistem care implică apă și condens.

Potrivit World Health Organization (WHO), controlul umidității și igienizarea periodică a sistemelor de climatizare sunt măsuri importante pentru limitarea riscului de proliferare bacteriană.

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