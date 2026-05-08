Video Victorie dulce pentru o fostă câștigătoare Chefi la Cuțite. Andreea Ignat a cucerit Campionatul de Cofetărie

Victorie dulce cu o combinaţie inedită: castravete, cireşe, mango! Andreea Ignat, câştigătoarea Chefi la Cuţite de acum doi ani, a cucerit pretenţiosul juriu de la Campionatul Naţional de Cofetărie Braşov, care i-a acordat locul întâi cu felicitări. Deserturile ei de inspiraţie japoneză i-au lăsat fără cuvinte pe cei mai buni ciocolatieri şi cofetari din ţară.

La concursul cu temă impusă "În jurul lumii", câştigătoarea campionatului cofetarilor şi-a pus în joc imaginaţia şi creativitatea. Andreea Ignat a făcut echipă cu soţul ei şi împreună au creat două deserturi de locul întâi. Primul, inspirat de Japonia şi delicateţea florii de sakura, a avut la bază mousse fin de cocos şi ciocolată albă, completat cu note exotice de mango, fructul pasiunii şi cireşe marinate. Andreea a adăugat carpaccio de castravete şi elemente inspirate de estetica japoneză contemporană. Al doilea desert a fost o demonstraţie de tehnică, precizie şi gust. Preparatele au fost jurizate pe loc de nume celebre din lumea cofetăriei.

"Am rămas plăcut surprinsă să gust", a fost reacția unuia dintre jurați.

Câştigătoarea campionatului naţional de cofetărie a dezvăluit că s-a inspirat din tehnicile pe care le-a învăţat de la Chef Richard Abou Zaki.

