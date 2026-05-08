Incident şocant într-un coafor din Brazilia unde o clientă şi-a atacat stilistul cu un cuţit. Imaginile incredibile au fost surprinse de camera de supraveghere a salonului.

Conform jurnaliştilor care au relatat subiectul, tânăra nu ar fi fost mulţumită de tunsoare, mai exact de breton, şi ar fi venit înapoi la salon ca să-i reproşeze celui care se ocupase de părul ei că i-a deteriorat podoaba capilară.

S-a înfuriat după ce acesta a refuzat returnarea banilor. Aşa că a scos din geantă un cuţit de bucătărie şi l-a atacat.

Din fericire, viaţa victimei nu a fost pusă în pericol, spun medicii. Femeia va fi însă cercetată pentru omor.

