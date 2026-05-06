Astăzi, la Brașov, s-a dat cea mai dulce luptă! 11 concurenţi, printre care o câştigătoare Chefi la cuţite, au încercat să creeze desertul perfect la Campionatul Național de Cofetărie. O misiune grea, pentru că din juriu fac parte cei mai buni ciocolatieri şi cofetari din ţară.

Concurenţii trebuie să creeze deserturi cu o temă impusă: În jurul lumii. Andreea Ignat, câștigătoarea sezonului 14 Chefi la cuțite, sper să cîştige cu o idee inedită. "Trebuia sa ne alegem o tara, noi am ales Japonia si atunci vom folosi elemente, ingrediente din Japonia. Am pus la marinat flori de cires, noi ne-am pregatit, acum sa si iasa", a declarat Andreea Ignat, câştigător Chefi la cuţite. La competite participa nu mai putin de 11 cofetari, acestia trebuie sa-si demonstreze priceperea si creativitatea in doua probe. Proba de tort si proba de desert de restaurant.

Concurenţii au de impresionat un juriu format din cei mai buni cofetari. Şeful lor este chiar președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor. "E foarte important ca ei sa-si arate maiestria pentru ca dintre ei o sa alegem finalistii care vor merge mai departe in competitii mondiale. Avem nevoie de asa ceva si Romania are nevoie sa fie prezentata la cel mai inalt nivel", a declarat Cezar Munteanu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din România.

"Sunt atent de la felul cum intra in boxa si cum se comporta, cum lucreaza impreuna ca echipa, ce tehnici folosesc. Pun foarte mult accent pe inovatie", a declarat Georgian Tufa, membru juriu. Câştigătorul concursului va primi diploma de excelenţă care îi poate deschide porţile glorie şi cele mai selecte localuri din Europa.

