Polonia a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană în valoare de 44 mld. € pentru modernizarea armatei

Polonia a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care semnează un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru modernizarea armatei şi a industriei de apărare, în cadrul unui program strategic destinat consolidării securităţii europene. Acordul, în valoare de aproape 44 de miliarde de euro, este considerat de oficialii de la Varşovia un moment crucial atât pentru Polonia, cât şi pentru întreaga Uniune Europeană, într-un context geopolitic marcat de tensiuni şi riscuri de securitate.

"Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum şi a Uniunii Europene. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile şi pline de riscuri", a declarat premierul polonez Donald Tusk, potrivit News.ro

Cea mai populată ţară de pe flancul estic al NATO, Polonia alocă apărării cele mai multe fonduri, ca pondere din PIB, dintre membrii alianţei, cu 4,8% din produsul intern brut (PIB).

Programul Uniunii Europene Security Action For Europe (SAFE), creat în 2025, pune la dispoziţie 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferenţiale pentru a finanţa proiecte comune în domeniul apărării, achiziţionarea de arme sau muniţii, precum şi dezvoltarea infrastructurilor critice.

Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru ţările europene care doresc să-şi revigoreze industria de apărare pentru a face faţă ameninţării ruseşti şi riscului de retragere a Statelor Unite.

"Este, de asemenea, ziua în care Europa (...) demonstrează că a învăţat din istorie şi că este pregătită (...) să-şi asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră", a comentat Donald Tusk.

Acordul a fost semnat de miniştrii polonezi ai finanţelor şi apărării, precum şi de comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, şi de comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius.

