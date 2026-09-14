15 milioane de lei, subvenții pentru partide în septembrie. Câți bani au primit PSD, PNL, AUR şi USR

Partidele politice primesc pentru luna septembrie peste 15,4 milioane de lei de la bugetul de stat, sub formă de subvenții. PSD este formațiunea care încasează cea mai mare sumă, urmată de PNL și AUR.

Dominic Fritz, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, la o conferință de presă, 23 iunie 2025 - Profimedia

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a alocat partidelor politice în luna septembrie subvenţii în valoare totală de 15.470.004 lei.

Potrivit unui comunicat al AEP transmis luni, în contul Partidului Social Democrat au fost viraţi 5.132.818 lei şi în contul Partidului Naţional Liberal - 2.794.483 de lei.

Subvenţia alocată pentru luna septembrie partidului Alianţa pentru Unirea Românilor a fost de 3.035.116 lei.

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Uniunea Salvaţi România a primit ca subvenţie aferentă lunii septembrie suma de 1.983.502 lei.

Subvenţia acordată Partidului SOS România a fost de 1.319.399 de lei şi Partidul Oamenilor Tineri a primit 1.063.111 lei.

De asemenea, ca subvenţie pentru luna septembrie, Partidul Mişcarea Populară a primit 72.619 lei şi partidul Forţa Dreptei a încasat 68.956 de lei.