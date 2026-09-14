Vremea de mâine 15 septembrie. Ploi în mai multe regiuni şi ceaţă dimineaţa. Unde se încălzeşte

Vremea se menţine apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi în uşoară creştere şi maxime de până la 28 de grade. Ploile vor apărea mai ales la munte şi izolat în restul ţării, iar dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă pe alocuri.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe (cantități de apă sub 5 l/mp) în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea la noapte

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 15 septembrie în ţară

Valorile termice vor crește ușor și se vor situa în jurul celor specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe (cantități de apă de 1...4 l/mp) local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud-vest și sud a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 15 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 10...13 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se menţine închisă, vor fi înnorări şi şanse minime de ploaie. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade.

Vremea de mâine 15 septembrie la munte

Valorile termice vor crește ușor și se vor apropia de cele specifice datei în cea mai mare parte a zonei montane. Cerul va fi variabil, cu înnorări și local ploi slabe (cantități de apă de 1...4 l/mp), mai ales în cursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 15 septembrie la mare

Vremea va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade.