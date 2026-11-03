Abrudean: Afirmaţiile AfD despre românii din Germania sunt cel puţin condamnabile. Ce a spus lidera partidului

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că afirmaţiile făcute de lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa românilor care trăiesc în Germania sunt "cel puţin condamnabile" şi reprezintă o "lipsă de respect" faţă de o comunitate de aproape un milion de oameni.

"În calitate de preşedinte al Senatului, susţin fără echivoc dreptul românilor care trăiesc şi muncesc în afara graniţelor de a fi respectaţi şi trataţi cu demnitate. Afirmaţiile făcute de lidera AfD la adresa românilor care trăiesc în Germania sunt cel puţin condamnabile şi reprezintă o lipsă de respect faţă de o comunitate de aproape un milion de oameni. Într-o Europă construită pe libera circulaţie, cooperare şi egalitate în drepturi, naţionalitatea nu poate deveni un criteriu de discriminare", a scris Abrudean pe Facebook, referitor la afirmaţiile liderei AfD conform cărora tot mai mulţi migranţi din România jefuiesc sistemul social german.

Preşedintele Senatului a arătat că "politicienii au obligaţia să vorbească responsabil despre oameni şi comunităţi, nu să transforme apartenenţa naţională într-o temă de confruntare".

"Orice încălcare a legii trebuie tratată individual, pe baza faptelor şi a probelor. Generalizările nu ţin loc de argumente şi nu pot justifica discriminarea. Aproape un milion de români şi-au construit o viaţă în Germania. Ei fac parte din comunităţi, susţin economia şi contribuie la bunăstarea societăţii în care trăiesc. Prezenţa lor nu poate fi redusă la statistici despre cheltuieli sociale şi nici judecată prin prisma unor prejudecăţi", a mai transmis Abrudean.

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Potrivit lui Mircea Abrudean, "România este o ţară ai cărei cetăţeni contribuie, prin munca şi competenţele lor, la dezvoltarea unor economii europene puternice, iar Germania este unul dintre exemplele cele mai relevante.

"România trebuie să fie o voce fermă atunci când cetăţenii săi sunt vizaţi de astfel de discursuri. Apartenenţa la Uniunea Europeană presupune drepturi egale pentru toţi, indiferent de ţara de origine", a mai scris preşedintele Senatului.