Scrisorile lui Siegfried Mureşan. Ce i-a scris fiecărui ministru din cabinetul său, pe modelul UE

Premierul desemnat Siegfried Mureşan le-a trimis scrisori - pe care le-a făcut publice - tuturor celor şaisprezece miniştri pe care îi vrea în Executivul său. Mureşan îi dă fiecăruia o misiune, pe modelul bruxellez: şefii Comisiei Europene au obiceiul de a trimite "mission letters" comisarilor din subordine, la preluarea mandatului. Fiecare astfel de scrisoare trasează miniştrilor cele mai importante sarcini.

În ciuda şanselor minime de învestire, Siegfried Mureşan le-a trasat sarcini celor şaisprezece miniştri propuşi, odată cu un mesaj public: "Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern."

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Fiecare scrisoare este scrisă digital, însă are adaugată o formulă de adresare colocvială, scrisă de mână, menită să arate apropierea dintre premierul desemnat şi adresanţi. Iar fiecare scrisoare are scopul său particular.

Ministerul de Interne (Mircea Abrudean)

Scrisoarea adresată lui Mircea Abrudean are o serie de priorităţi listate de S. Mureşan:

Reorganizarea Ministerului de Interne și eliminarea suprapunerilor dintre structuri.

Poliție mai prezentă în comunități și modernizarea sistemului 112.

Plângeri și sesizări care să poată fi depuse și urmărite online.

Pregătirea polițiștilor pentru criminalitatea modernă: fraude online, furt de identitate și atacuri informatice.

Premierul desemnat a vorbit, de asemenea, despre desfiinţarea Poliţiilor Locale, într-un interviu oferit Radio România Actualităţi.

Ministerul Apărării (Radu Miruţă)

Radu Miruţă ar urma să îşi continue mandatul de la Apărare, dacă Siegfried Mureşan ar ajunge premier. Însă cu câteva direcţii setate de noul său şef:

Modernizarea apărării aeriene și antirachetă, a capacităților navale și a sistemelor fără pilot.

Dezvoltarea stocurilor de muniție și a infrastructurii militare.

Folosirea transparentă și eficientă a fondurilor europene SAFE.

Consolidarea industriei românești de apărare și a rolului României în securitatea Mării Negre, în NATO și UE.

Ministerul Finanţelor

Şi Alexandru Nazare este pe lista celor care şi-ar continua mandatul. Iată principalele obiective setate de Mureşan:

Reducerea deficitului fără taxe noi, prin colectare mai bună și cheltuieli mai bine direcționate.

Păstrarea cotei unice și reducerea TVA la 19% atunci când situația bugetară o permite.

Simplificarea și digitalizarea plății taxelor.

Combaterea evaziunii și folosirea mai eficientă a fondurilor europene.

Ministerul Agriculturii (Tanczos Barna)

Sprijinirea „fermierului activ”, a fermelor de familie și a cooperativelor.

Investiții în irigații, procesare și depozitare.

Utilizarea integrală a fondurilor europene.

Control mai strict al subvențiilor pentru reducerea fraudelor.

Ministerul Justiţiei (Andrea Chiş)

Consolidarea independenței justiției și combaterea corupției.

Accelerarea proceselor: obiectivul formulat în scrisoare este ca dosarele să fie judecate la timp și să nu se închidă prin prescripție.

Digitalizarea sistemului judiciar.

Protecție mai bună pentru persoanele vulnerabile, inclusiv victimele violenței domestice.

Ministerul Afacerilor Externe (Oana Ţoiu)

Un alt nume de la USR care ar urma să îşi continue mandatul. Principalele obiective trasate de S. Mureşan sunt:

Consolidarea poziției României în UE și NATO și a parteneriatului strategic cu SUA.

Susținerea extinderii UE.

Finalizarea aderării la OCDE.

Obținerea revenirii României în programul Visa Waiver.

Apărarea finanțărilor pentru agricultură și politica de coeziune în viitorul buget european.

Ministerul Sănătăţii (Oana Gheorghiu)

Oana Gheorghiu, cunoscută pentru obţinerea finanţării pentru un spital, primeşte portofoliul Sănătăţii. Cu o serie de obiective trasate, de asemenea.

Accent mai mare pe prevenție și medicina de familie.

Modernizarea infrastructurii spitalicești.

Asigurarea personalului medical necesar.

Distribuirea mai echilibrată a medicilor și specialiștilor, astfel încât zonele deficitare să fie acoperite.

Ministerul Transporturilor (Cătălin Drulă)

La Transporturi ar urma să revină Cătălin Drulă, care a mai condus acest minister, în mandatul lui Florin Cîţu. Ţintele setate de Siegfried Mureşan sunt:

Finalizarea proiectelor deja începute.

Evitarea semnării unor contracte fără finanțare asigurată.

Modernizarea căii ferate.

Mai multă competiție în transporturi.

Investiții în autostrăzi, porturi și infrastructura de pe Dunăre.

Ministerul Dezvoltării (Cseke Atilla)

Accelerarea investițiilor locale și finalizarea proiectelor mature.

Reducerea decalajelor dintre comunități.

Consolidarea clădirilor cu risc seismic.

O politică națională pentru locuințe accesibile.

Digitalizarea administrației și salarizare/evaluare în funcție de performanță.

Ministerul Muncii (Raluca Turcan)

Reluarea demersurilor pentru o nouă lege a salarizării unitare.

O piață a muncii mai flexibilă și creșterea ocupării.

Oportunități mai bune pentru tineri.

Sprijin pentru familii.

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru vârstnici și persoane cu dizabilități.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (Dragoş Pîslaru)

Închiderea cu succes a PNRR.

Accelerarea absorbției fondurilor de coeziune.

Pregătirea planului de finanțare pentru perioada 2028–2034.

Simplificarea accesării și decontării fondurilor europene.

Negocierea unei alocări cât mai bune pentru România în următorul buget european.

Ministerul Economiei (Irineu Darău)

Atragerea de investiții.

Sprijinirea companiilor românești și reducerea barierelor administrative.

Dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată mare.

Extinderea companiilor românești pe piețele externe.

Dezvoltarea turismului și industriilor creative.

Ministerul Mediului (Diana Buzoianu)

Combaterea tăierilor ilegale de păduri.

Gestionarea apei și pregătirea pentru secetă și schimbări climatice.

Reducerea poluării.

Reciclare și economie circulară.

Protejarea biodiversității și simplificarea administrației de mediu.

Ministerul Energiei (Sebastian Burduja)

Creșterea producției de energie regenerabilă, nucleară și pe gaz.

Dezvoltarea capacităților de stocare.

Modernizarea rețelelor.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră și dezvoltarea interconectărilor regionale.

Măsuri pentru consumatorii vulnerabili și acces mai simplu la rețea pentru prosumatori.

Ministerul Culturii (Bulcsu-Koppany Otvos)

Protejarea patrimoniului cultural.

Acces mai bun la cultură în orașele mici și în mediul rural.

Sprijinirea artiștilor.

Profesionalizarea conducerii instituțiilor culturale.

Promovarea culturii române în străinătate și folosirea culturii ca factor de dezvoltare economică și turistică.

Ministerul Educaţiei (Mihai Dimian)

Reducerea abandonului și absenteismului școlar.

Îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor.

Modernizarea programelor și metodelor de predare.

Sprijinirea profesorilor și a copiilor din comunități vulnerabile.

Investiții în cercetare și universități performante și o legătură mai bună între educație, universități și piața muncii.

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