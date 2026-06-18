Adrian Veştea îşi anunţă candidatura la şefia PNL: Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie

Premierul desemnat, Adrian Veştea, şi-a anunţat joi intenţia de a candida la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. El îi cere lui Ilie Bolojan să mute Congresul PNL, arătând că intenţionează să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România, în cadrul unui parteneriat politic onest cu preşedintele României.

''Dragi liberali, după cum bine ştiţi şi voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare şi pentru definitivarea listei de miniştri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat şi stabil. Suntem datori în primul rând faţă de ţară, care este mai importantă chiar şi decât interesele de partid. Până la urmă, doar înţelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România şi pentru PNL. Ştiu că foarte mulţi dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Naţional Liberal. Este o discuţie esenţială pentru a înţelege rolul nostru în următorii ani. Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate şi echilibru, îmi anunţ oficial intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal'', a scris el pe Facebook.

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"Domnule Bolojan,

Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României" a mai scris Adrian Veştea.