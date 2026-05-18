AEP pregăteşte modificarea legislaţiei electorale: "Sunt partide care refuză să declare situaţiile financiare"

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat că instituția va înainta Parlamentului o serie de propuneri de modificare a legislației electorale, vizând inclusiv funcționarea partidelor politice, finanțarea campaniilor și regulile privind publicitatea electorală. Măsurile vor fi discutate în prealabil cu toate formațiunile parlamentare, în cadrul unui proces de consultare extins, a precizat acesta.

"Am emis în urmă cu trei săptămâni un ordin al preşedintelui AEP în care am stabilit principalele direcţii de acţiune strategică pentru anul 2026. Printre alte lucruri pe care le-am propus este modificarea legislaţiei aferente proceselor electorale şi ne-am propus ca în luna iunie să depunem la Parlament, o să vedem în ce formulă, mai multe proiecte de lege", a precizat Adrian Ţuţuianu, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Ţuţuianu, sunt vizate reglementări privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice, organizarea şi funcţionarea AEP, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi publicitatea electorală.

"În toamnă, mi-am propus să venim cu un cod electoral sau, dacă vom ajunge după discuţii la concluzia că nu e nevoie de un cod electoral, cu patru legi care să reglementeze cele patru tipuri de alegeri care au loc în Europa", a explicat şeful AEP, la Palatul Parlamentului.

Articolul continuă după reclamă

El a menţionat că aceste proiecte vor fi discutate cu toate partidele şi grupurile parlamentare, care sunt invitate să propună amendamente. Luni, a avut loc prima întâlnire în acest scop cu grupul parlamentar PACE - Întâi România.

"Pentru finanţarea campaniilor electorale, intenţionăm să reglementăm foarte exact puterile şi modul de acţiune al Departamentului de control al finanţării partidelor politice, pentru că sunt partide care, de exemplu, nu depun situaţii financiare, refuză să le declare. Şi atunci trebuie să avem un cadru de sancţionare mai bun. Trebuie să clarificăm ce înseamnă publicitatea electorală, în special pe platformele acestea mari şi modul în care intervenim şi verificăm şi sursele de finanţare. Este o dezbatere largă acum privind donaţiile şi am avut o discuţie, de exemplu, dacă donaţiile primite de la persoane fizice sau juridice ar trebui să facă obiectul rambursării de la bugetul statului. Iar în ceea ce priveşte, de exemplu, candidaţii independenţi, practic noi nu prea avem reglementare", a completat Adrian Ţuţuianu.

Preşedintele AEP a mai atras atenţia că nu este foarte bine reglementată problema denumirii partidelor politice.

"Pe legea partidelor politice cred că trebuie să ne gândim la câteva aspecte. Dacă ar trebui ca partidele politice să fie înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă, aşa cum se întâmplă în alte state membre ale Uniunii Europene, şi instanţa să aibă doar un drept de control judiciar al înregistrărilor, la sesizare. Nu este foarte bine reglementată problema denumirii partidelor politice. Am văzut foarte multe discuţii în spaţiul public legate de denumiri asemănătoare, identice, de natură a produce confuzii", a arătat Ţuţuianu.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰