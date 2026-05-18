Insulă privată din Grecia, scoasă la licitație la un preț de "chilipir". Cât costă acum

O insulă nelocuită din Marea Ionică va fi scoasă din nou la licitaţie, la un preţ de pornire de chilipir, după mai multe tentative eşuate de vânzare.

Insula Makri, care face parte din arhipelagul Echinades din Marea Ionică, va fi scoasă la licitație în luna noiembrie, cu un preț de pornire de 247.000 de euro.

Insula îi aparține unui grec din Chios. Este nelocuită și, potrivit inspecțiilor realizate conține rămășițe abandonate în ruine ale unor clădiri, printre care se numărau odinioară o capelă, o cisternă de apă și o căsuță. De patru ani, proprietarul insulei încearcă să o liciteze, potrivit ziarului grec THEMA.

Insula are o suprafață cuprinsă între 956 și 1.300 de hectare. Insula urma să fie licitată pentru prima dată în iulie 2022, cu un preț de pornire de 3,8 milioane de euro. Potrivit unui raport de evaluare întocmit în 2021, suprafața insulei după restricțiile de zonare costieră era de 881, 3 hectare iar în evaluare se preciza că insula "nu include zone care prezintă obstacole de exploatare de orice fel". Totuși, licitația a fost suspendată.

La o altă licitație, care urma să aibă loc în septembrie 2022, prețul de pornire pentru insulă a scăzut, la 296.000 de euro. Asta pentru că, cea de-a doua evaluare a evidențiat limitări pentru orice proiect de dezvoltare. Insula a fost clasificată ca pădure privată și face parte dintr-un sit de protecție specială.

Practic sunt permise doar activitățile agricole, pășunatul și infrastructura ușoară minimă, grupul țintă de investitori fiind mai limitat.

Așadar, după încercările eșuate, insula Makri va fi din nou scoasă la licitație în 13 noiembrie 2026, la un preț de pornire de 247.000 de euro.

Proprietatea este grevată de mai multe ipoteci, creanțe fiscale și restricții legale care datează de zeci de ani, inclusiv creanțe ale statului elen care depășesc 20 de milioane de euro.

Conform documentului de licitație, creditorii sunt trei persoane fizice din Chios, care dețin o hotărâre executorie din anul 2015. Suma supusă sechestrului este de 60.000 de euro, reprezentând o parte dintr-o datorie mai mare.

În timp ce piața insulelor private atrage la nivel mondial persoane cu o avere extrem de mare, în căutare de exclusivitate și natură, în Grecia astfel de proiecte se dovedesc adesea extrem de complexe și pline de complicații juridice. Astfel, este nesigur dacă insula va reuși sau nu să fie vândută, deși are un preț de "chilipir".

